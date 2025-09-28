Quintana expondrá el martes en las Cortes la memoria del Comisionado de Transparencia de 2024 con 546 reclamaciones

Imagen de archivo del Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia - COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA

Más de la mitad de las reclamaciones se presentaron frente a entidades locales

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León expondrá el martes, 30 de septiembre, en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común la Memoria correspondiente al año 2024 cuando se presentaron 546 reclamaciones en materia de derecho a acceso a la información, 29 más que en 2023, de las que más de la mitad se presentaron frente a entidades locales.

En concreto y según consta en la Memoria del Comisionado de la Transparencia registrada en las Cortes el pasado 6 de agosto, 350 reclamaciones --el 64,10 por ciento-- tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 289 correspondieron a ayuntamientos, 35 a entidades locales menores, 25 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad.

Otras 154 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica, 28 frente a entes del sector público autonómico, lo que incluye universidades, fundaciones o empresas públicas; cinco frente a colegios profesionales y nueve frente a otras administraciones.

El Comisionado de la Transparencia ha destacado en esta Memoria que 128 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas. En concreto, 110 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos y 18 por vocales de juntas vecinales.

Según este informe, los representantes de trabajadores, asociaciones ecologistas, profesionales de los medios de comunicación o asociaciones ciudadanas son otros grupos de colectivos que han destacado por el número de reclamaciones presentadas al Comisionado de la Transparencia.

Por otro lado y según consta en la Memoria de 2024, el 72 por ciento de reclamaciones al Comisionado de la Transparencia se debieron a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada por alguna persona, lo que supone que siete de cada diez de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de las Administraciones correspondientes.

En el caso de las reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las administraciones, los motivos esgrimidos por estas para no proporcionarla han sido "de forma reiterada" la falta de disposición de la información por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales.

Respecto a las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia destacan seis: empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, gestión, disposición de recursos públicos y sanidad.

RESOLUCIONES

Por otro lado, el pasado año se formularon 498 resoluciones por parte la Comisión de Transparencia, "lo que supone el mayor número de resoluciones dictadas desde sus inicios", ha destacado este organismo. De estas resoluciones, 234 fueron estimatorias; 154 tuvieron como contenido la declaración de desaparición del objeto de la reclamación al haber sido proporcionada la información solicitada y en 13 resoluciones se declaró el desistimiento del reclamante.

Asimismo, en 2024 se mantuvo la tendencia de años anteriores con un aumento del uso de la nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos ya que se recibieron 11.000 visitas más en la web y el 70 por ciento de las reclamaciones se presentaron en la sede electrónica de la Comisión y un 4,4 por ciento por correo electrónico. Esto supone que tres de cada cuatro peticiones fueron formuladas por vía electrónica.

Respecto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, el Comisionado ha constatado "un alto grado de cumplimiento" de las exigencias impuestas por la legislación, pero respecto a las entidades del sector público autonómico que no publican su información en dicho portal, como son la Fundación Siglo, Hemoterapia y Hemodonación y Fundación Santa Bárbara "se sigue observando la necesidad de introducir mejoras en cuanto a la reutilización de la información y el acceso a ella por personas con discapacidad".

En lo que respecta a la Administración local, el Comisionado ve dos realidades, las diputaciones, ayuntamiento de capitales y de municipios de gran tamaño, por un lado, que con carácter general cumplen cada vez más la normativa, y los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores por otro en los que la "escasez o carencia" de medios afecta a la obligación de publicar la información.

Tomás Quintana comparecerá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común convocada el martes por la mañana con la elección del presidente de la misma como primer punto del orden del día.

El Comisionado de Transparencia actúa de oficio para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

También responde a las consultas que con carácter facultativo pudieran plantearle los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información pública planteadas por ciudadanos. Además, colabora con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con otros órganos autonómicos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.