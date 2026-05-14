La RAE da el visto bueno inicial para incluir en el diccionario los términos leoneses 'papón', 'bracero' y 'seise'

El alcalde de León, José Antonio Diez (derecha) y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado (centro), en el Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa, donde la RAE ha celebrado un pleno extraordinario. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha manifestado este jueves que la institución ha estudiado recientemente en la Comisión de Ciencias Sociales la posible inclusión en el diccionario de los términos de la Semana Santa leonesa 'papón', 'bracero' y 'seise' y ha dado el visto bueno inicial para su tramitación, que será, según ha augurado, "larga".

Según ha explicado, el diccionario es una obra "viva" que se compone de las iniciativas de los académicos, de todo el orden hispanohablante, pero también de las reportaciones que nos realizan los interesados. "Siempre contestamos a las peticiones, siempre las estudiamos, unas veces para rechazarlas y otras para admitirlas".

Asimismo, ha señalado que la RAE no resuelve estas cuestiones "espontáneamente", sino después de un estudio "muy serio" de las circunstancias de la palabra que se le presenta, y una vez que lo ha aprobado la Academia se remite a América para que, una por una, las academias hermanas le den el visto bueno, la enmienden, la corrijan o expresen lo que les parece al respecto.

En todo caso, ha señalado que la RAE tiene "buenas impresiones" para la inclusión en el diccionario de dichos términos leoneses, al menos para 'papón' y 'bracero'.

Al respecto, Santiago Muñoz ha puntualizado que el término 'papón', que se refiere a encapuchado, penitente o penitenta, ya se recoge en el diccionario del leonés de Janick Le Men. Respecto de la palabra 'bracero', ya se encuentra en el diccionario y se trataría de incluir una nueva acepción. También figura 'costalero', de modo que sería posible definir bracero por remisión a costalero.

"Estas son las primeras impresiones que hemos obtenido", ha apuntado, para añadir que la RAE "no ve fácil" la posibilidad de incorporar el término 'seise', palabra que alude al miembro directivo de una cofradía en León, ya que en la Semana Santa de otras ciudades esta palabra significa "otras cosas". "Vemos más difícil incorporar una palabra así porque nos obligaría a incluir las denominaciones de todos los diferentes tipos de cofrades que hay en las muchas cofradías de Semana Santa, pero seguimos estudiándolo", ha apostillado.

PLENO EXTRAORDINARIO

El director de la RAE se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo de León, donde se ha celebrado un pleno extraordinario de la institución, el cuarto que celebra fuera de su sede en Madrid.

Durante la recepción previa a la sesión plenaria el alcalde de León, José Antonio Diez, ha solicitado a la Institución "que desaparezca el término castellano-leonés", con el que los leoneses no se sienten identificados.

"NO NOS SENTIMOS IDENTIFICADOS"

"Hablamos de papones o seises que anhelan que estos términos se incluyan en una próxima edición de su libro de referencia, al mismo tiempo que sueñan que desaparezca el término castellano-leonés con el que no nos sentimos identificados. Con lo que nos costó lograr la 'y' que nos diferencia, no nos la quiten. Hagan el favor. De esos leoneses que hablan con orgullo de Luis Mateo Díez que además de académico es premio Cervantes como otro leonés, Antonio Gamoneda, que hoy está más vigente y presente que nunca", ha expuesto.

Asimismo, el regidor ha destacado en su intervención que los leoneses están recuperando su historia, "tapada por crónicas interesadas" e "interesados" que ya son "crónicos negadores" de su historia, de su Reino, de su identidad y de su lengua.