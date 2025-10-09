El I rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad' arranca con 16 establecimientos que servirán una veintena de tapas . - AYUNT. DE VALLADOLID

El público puede votar por su bocado favorito y entrar en el sorteo de entradas para el musical Mamma Mia

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, han inaugurado la primera edición del rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad', ruta de tapas enmarcada en la programación especial por el Día de la Hispanidad que comienza hoy y se alargará hasta este domingo, 12 de octubre.

La cocina hispanoamericana es la protagonista de las 21 propuestas que podrán degustarse estos días en 16 barras de la ciudad. Ingredientes y platos de diferentes tradiciones culinarias se entreveran en las tapas que participan en este 'rally gastronómico'.

Todas ellas podrán probarse a un precio único de 4,50 euros (bebida incluida). Además, los ciudadanos podrán votar por sus tapas favoritas y participar así en un sorteo de dos entradas para el musical Mamma Mia, que se representará en el Teatro Calderón durante estas navidades.

Las votaciones podrán realizarse a través de los códigos QR impresos en la cartelería, en todos los establecimientos participantes; y de los enlaces publicados en las redes sociales de la Asociación de Hostelería y en cultura.valladolid.es.

Los autores de las tapas ganadoras, por su parte, recibirán como premio entradas para el espectáculo y un diploma acreditativo.