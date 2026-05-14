El 'Rasca X10' de la ONCE deja en Zamora los 150.000 euros de su premio mayor

El 'Rasca X10' de la ONCE deja en Zamora los 150.000 euros de su premio mayor
El 'Rasca X10' de la ONCE deja en Zamora los 150.000 euros de su premio mayor - ONCE
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 13:56
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   ZAMORA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   El 'Rasca X10' de la ONCE ha dejado en la capital zamorana los 150.000 euros de su premio mayor, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Juan Carlos Jorge Rodríguez ha sido el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Zamora con estos 150.000 euros El 'Rasca X10' es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante.

   Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente y si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar tu premio por dos, por cinco o hasta por diez.

   El 'Rasca X10' de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.

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