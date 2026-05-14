El 'Rasca X10' de la ONCE deja en Zamora los 150.000 euros de su premio mayor - ONCE

ZAMORA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Rasca X10' de la ONCE ha dejado en la capital zamorana los 150.000 euros de su premio mayor, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Juan Carlos Jorge Rodríguez ha sido el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Zamora con estos 150.000 euros El 'Rasca X10' es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante.

Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente y si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar tu premio por dos, por cinco o hasta por diez.

El 'Rasca X10' de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.