Reabierta la A-52 y la N-525 en Zamora y continúan 8.000 vecinos evacuados de la comarca de Sanabria - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el municipio zamorano de Porto mantiene este martes una situación de gran complejidad, ya que, aunque ya se ha consegido reabrir la A-52 y la N-525, siguen evacuadas unas 8.000 personas en diferentes localidades de la comarca de Sanabria y se registran aún cortes en varias vías secundarias.

Según la información facilitada por la Guardia Civil y los servicios de emergencias, permanecen cerrados tramos de las carreteras ZA-103, ZA-104, ZA-P-2664, ZA-P-2661 y ZA-114, lo que mantiene restricciones de acceso a diferentes puntos del área afectada, especialmente en torno al Lago de Sanabria.

Entre las localidades evacuadas se encuentran San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Coso, Cerdillo, Murias, Barrio de Rábano, Rábano, San Justo y Doney, además de los campistas del cámping Los Robles. También se mantiene vigilancia sobre otras poblaciones que podrían verse afectadas en las próximas horas, como Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo, Quintana de Sanabria, Galende, Trefacio y Pedrazales.

El dispositivo de realojo ha habilitado como centro de acogida el Centro de Transporte de Benavente, coordinado por el Ayuntamiento y Cruz Roja, donde a primera hora de la mañana había instaladas 545 plazas, con 216 camas ya ocupadas y 329 disponibles para alojar a los desplazados.

El incendio, que mantiene su Puesto de Mando Avanzado en la Casa del Parque, sigue bajo labores de extinción con un despliegue coordinado de efectivos de la Junta, la Guardia Civil y diferentes servicios de emergencias.

Las autoridades insisten en pedir a la ciudadanía que evite circular por la zona y extreme la precaución dada la magnitud del fuego y los riesgos asociados a la movilidad en el área.