Reabierto el tráfico en la A-52 entre Zamora y Ourense tras su corte debido a la nieve

Archivo - La A-52 en su kilómetro 127 - DGT - Archivo

ZAMORA/OURENSE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del restablecimiento del tráfico en la A-52, a la altura de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, entre los puntos kilométricos 79 y 114, tras haber permanecido este tramo cortado unas diez horas debido a la nieve.

De esta forma, esta carretera se encuentra transitable pero con precaución --nivel verde--.

La Guardia Civil comenzó a embolsar camiones en esta carretera sobre las 19.00 horas del viernes, después de que se hubiera decretado nivel amarillo en la vía.

En concreto, según informó la Subdelegación del Gobierno, el tramo afectado se encontraba entre los puntos kilométricos 79, en Triufe, y La Canda, ya en Ourense.