Reabierto al tráfico el centro de Valladolid al desactivarse la Situación 2 por contaminación de ozono

Archivo - Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reabierto al tráfico el área de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras desactivar este domingo la 'Situación 2, aviso' por contaminación de ozono al bajar los valores registrados en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (Rccava).

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que este domingo, debido al descenso de las temperaturas y al viento, no se han registrado valores superiores a 120 ug/m3 de ozono en las estaciones, por lo que ha decaído la 'Situación 2, aviso' decretada el 8 de julio.

Así, a las 21.00 horas de este domingo han quedado sin efecto las restricciones de tráfico, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento activó la 'Situación 1' el pasado 7 de julio y la 'Situación 2' el día 8, por la superación del valor de 100 ug/m3 y 120 ug/m3, respectivamente, durante tres días consecutivos.

El ozono que se encuentra en capa baja del a atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

Ante la previsión de altas temperaturas hasta el miércoles es probable que los valores de ozono vuelvan a subir por lo que el Ayuntamiento mantiene la recomendación de restringir el uso de transporte privado y utilizar el transporte público.