Reabre, tres años después, el CITE de CCOO de Palencia para asesorar y orientar a los trabajadores extranjeros

Elena Villamediana y Cristina Sáez en la presentación de la reapertura del CITE de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha puesto de nuevo marcha en Palencia el CITE, el centro de atención a los trabajadores extranjeros, un servicio que estuvo funcionamiento durante dos décadas, que quedó suprimió por falta de financiación en 2022 y se recupera ahora gracias a los fondos procedente de los acuerdos del Diálogo Social.

"Vamos a retomar un servicio que es más necesario que nunca", ha indicado la secretaria general de CCOO en Palencia, Elena Villamediana, que ha apuntado a la oportunidad que brinda el nuevo reglamento de extranjería para "destapar toda economía sumergida y permitir que las personas migrantes que cumplan los requisitos puedan cotizar a la Seguridad Social y contar con un permiso de trabajo y residencia".

En el CITE, ubicado en la sede del sindicato, ofrecerá información y asesoramiento gratuito a la población extranjera sobre cómo conseguir permisos de trabajo, homologar títulos y cualificaciones, realizar formaciones específicas, incorporarse al mercado de trabajo o realizar trámites de reconocimiento de arraigo o de solicitud de la nacionalidad.

Desde el centro colaborarán también con las administraciones para responder a la falta de medios en las oficinas públicas que están provocando un "cuello de botella" a la atención a estos trabajadores en los diferente trámites que requieren.

Cristina Sáez, la técnico a cargo del CITE ha insistido en la necesidad de este servicio, que se pone en marcha a través de un convenio con el ECyL, y de la importancia de la población extranjera en la provincia.

"Palencia crece gracias a la población migrante", ha apuntado antes de desgranar algunos datos.

Así, en el año 2024, había en Palencia 11.230 emigrantes y durante el primer semestre de 2025 se han contabilizado 12.075, un 7,5 por ciento de la población, la cifra más alta de toda Castilla y León, seguida de León y Ávila, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración.

Sáez ha recordado que en septiembre de 2025 había en Palencia 6.300 trabajadores extranjeros cotizando, un 9,4% del total de afiliados. De ellos, 5.100 estaban dados de alta en el régimen general, 618 eran trabajadores autónomos y el resto cotizaba en el régimen agrario o como empleados del hogar.

Finalmente, la secretaria general de CCOO en Palencia ha apuntado a que el CITE también pretende servir para luchar contra el discurso xenófobo, que están en aumento y desmontar "bulos y mentiras" sobre los inmigrantes.