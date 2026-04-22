Se reactiva el incendio en la nave de residuos de La Bañeza (León) con indicios de intencionalidad

La nave de residuos de La Bañeza (León) que fue incendiada hace un mes se ha reactivado. - AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA

LA BAÑEZA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El incendio producido el pasado día 18 de marzo en una nave de residuos de La Bañeza se ha reactivado en la jornada de ayer y el Ayuntamiento ha apuntado a un posible origen intencionado de este hecho.

Asimismo, el Consistorio ha señalado que en el fuego, registrado hace un mes en una nave industrial situada en las inmediaciones del cementerio municipal, continúan los trabajos "de forma leal, coordinada e institucional" con la Diputación de León, al tiempo que se respeta "plenamente" la investigación abierta por la Guardia Civil sobre lo ocurrido.

En este sentido, la recalcado que, desde el primer momento, el Consistorio ha mantenido un contacto permanente tanto con la Diputación Provincial como con la Consejería de Medio Ambiente y ha seguido "en todo momento" sus indicaciones respecto a las actuaciones a llevar a cabo.

Según ha señalado el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas, tras una llamada realizada ayer al servicio de emergencias debido a la reactivación del fuego, se ha contado con la presencia de efectivos de bomberos tanto en la jornada de ayer como en la de este miércoles y se evalúa la evolución de la situación. Asimismo, está previsto que el próximo lunes día 27 se intervenga nuevamente con apoyo de bomberos y maquinaria pesada, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de La Bañeza.

El Consistorio ha destacado la "total colaboración" entre las administraciones implicadas y ha informado de que ya se ha iniciado una investigación a través de la Policía Local (de la que ya se ha dado traslado a la Guardia Civil) ante los indicios que apuntan a que la reactivación del fuego registrada ayer podría haber sido provocada de manera intencionada, lo que sugiere la posible actuación de terceros para tratar de avivar el incendio.

El Consistorio ha lamentado las molestias que esta situación está ocasionando tanto a los vecinos como a los negocios de la zona. No obstante, ha subrayado que el Ayuntamiento de La Bañeza ha estado y estará "plenamente implicado" y trabajará de forma coordinada con el resto de instituciones, a las que ha agradecido su colaboración y disposición permanente.