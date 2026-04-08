Se reanuda y refuerza el dispositivo de búsqueda del varón desaparecido entre Aller y San Isidro

El dispositivo de búsqueda para localizar al varón desaparecido entre Aller (Asturias) y San Isidro (León) se ha reanudado este miércoles con más medios y efectivos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

A las 8.00 horas de este miércoles se ha reanudado y reforzado el dispositivo de búsqueda para localizar al varón de 52 años, vecino de Oviedo, desaparecido entre el concejo asturiano de Aller y la zona leonesa de San Isidro, después de que su mujer alertara en la noche del pasado lunes, día 6, de que había salido a cazar por la mañana sin regresar.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, en las labores participan, por parte de la Guardia Civil de León, patrullas de Seguridad Ciudadana, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) con dron, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero y la Unidad Aérea de León.

Además, se han incorporado al dispositivo ya desplegado ayer el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) con base en La Virgen del Camino (León); el Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con sede en Zamora, con un can y su guía especializado en seguridad y rescate (SYR); Seprona y componentes del GREIM de Pobra de Trives (Ourense).

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) sigue instalado en el aparcamiento ubicado al inicio de la ruta Camino de Wamba, en el término municipal de Puebla de Lillo (León), lugar donde apareció el vehículo del desaparecido.

También participan en las labores de rastreo distintas unidades de la Guardia Civil de Asturias (en su vertiente), componentes del 112 del Principado de Asturias, bomberos del Principado de Asturias, la Brigada Central de Salvamento Minero (BCSM) de Asturias, Emergencias 112 Castilla León, efectivos de Protección Civil y voluntarios.