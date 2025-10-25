Rebeca Torró: "Cuanto peor es la gestión de los presidentes autonómicos del PP, mayor es el ruido que hace Feijóo"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en la inauguración de la Jornada del PSOE 'Atrévete a construir el futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento de Castilla y León', celebrada en León. - EUROPA PRESS

LEÓN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este sábado en León que "cuanto peor es la gestión de los presidentes autonómicos del PP, mayor es el ruido que hace Feijóo para tapar todo el daño que van dejando atrás".

Para la dirigente socialista, en cada crisis el 'modus operandi' del PP es el mismo: "primero esconden la cabeza bajo tierra como un avestruz y luego llega el turno de las mentiras y las excusas".

Al respecto, ha puntualizado que esta ha sido la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia; la del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la Dana; la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco con los incendios y la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con los cribados.

Teresa Torró ha participado en la inauguración de la Jornada 'Atrévete a construir el futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento de Castilla y León', donde ha hecho hincapié en que la "mezquindad" del PP "no tiene límites", como se demostró el viernes en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, en plena crisis de los cribados de cáncer en Andalucía. "El numerito orquestado por Feijóo con la espantada de los consejeros ha dejado dos millones de euros sin repartir para atención y vigilancia del cáncer", ha apostillado.

Para la socialista, "la mala política mata y la buena salva vidas", motivo por el cual es tan importante quién está en los gobiernos. Al respecto, ha añadido que el Ejecutivo central demuestra que las crisis pueden superarse "sin que las paguen los de siempre" con políticas sociales y solidarias que protejan a la gente y no con "recortes austericidas que la asfixien".

FEIJÓO, "LÍDER MENGUANTE".

Por otra parte, la secretaria de Organización del PSOE se ha referido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "líder menguante". El que "dice emisiones de 'metanol' o apellida Gallardo a la presidenta extremeña habla de lapsus", ha apostillado.

"Para lapsus los de los presidentes autonómicos del PP cada vez que el pueblo los necesita", ha enfatizado y ha puesto como ejemplos lo sucedido en Castilla y León este verano con los incendios, cuando Mañueco tardó "cuatro días en recoger la toalla de la playa" para acabar "embarrando todavía más y tirando del manual de emergencias del PP".

"Antes de los incendios, en España nadie sabía quién era Mañueco. Ahora todo el mundo le conoce por su mala gestión y por su sumisión a Vox", ha señalado.

También ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo que siempre "habla mal del Gobierno" en Europa y ha asegurado que su patriotismo es "un animal mitológico, igual que su moderación".