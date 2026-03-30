Recrimina a la Policía Local de Valladolid por tener mal aparcado el coche patrulla y es detenido por atentado

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal. - POLICÍA MUNICIPAL - Archivo

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido esta madrugada después de que recriminara a una patrulla de la Policía Local de Valladolid por tener mal estacionado su vehículo y más tarde se empleara de forma agresiva contra los agentes, quienes, ante su actitud, le han pedido que se identificara, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se ha registrado sobre las 00.40 horas de este lunes cuando una patrulla policial practicaba una intervención en la zona centro de Valladolid. En este momento, hasta los agentes se ha aproximado un hombre de 30 años para reprocharles que tenían su vehículo patrulla mal aparcado y pedirles que lo movieran.

Los policías le han explicado que estaban en una intervención, a la espera de saber si iban a tener que utilizar el vehículo para trasladar a alguna persona, si bien el a la postre detenido ha persistido en la necesidad de que lo retiraran de aquel punto.

La situación entre ambas partes se ha ido tensando y ha alcanzado su culmen cuando el citado individuo ha pedido el número de placa a los agentes con el fin de denunciarles y luego ha sacado su teléfono móvil y ha comenzado a grabarles, pese a las indicaciones de los funcionarios para que depusiera su actitud.

El varón se ha identificado entonces como sargento y les ha respondido que sabía cuáles eran sus derechos y ha seguido grabando. Los policías, ante la posibilidad de que dicha grabación fuera mal utilizada, han pedido al ciudadano que se identificar y éste, siempre según las mismas fuentes, no sólo ha hecho caso omiso sino que ha empezado a mostrarse cada vez más agresivo, hasta que en un momento dado ha tratado, supuestamente, de propinar un puñetazo a uno de los funcionarios y finalmente le ha dado un golpe con ambas manos en el pecho.

Ante tal comportamiento, el citado individuo ha sido finalmente detenido por delito de atentado a la autoridad y por su negativa a ser identificado.