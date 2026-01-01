El rector de la UEMC pone el foco en formar "grandes profesionales cargados de valores y pensamiento crítico"

David García, rector de la UEMC. - UEMC

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) supera ya la barrera de los 5.500 alumnos con un incremento del 40 por ciento en los últimos cinco años, todo ello, sin perder "la cercanía" como "seña de identidad" y poniendo el foco en formar "grandes profesionales cargados de valores y pensamiento crítico".

En declaraciones a Europa Press, el rector de la institución académica vallisoletana, David García, ha explicado que, debajo de esa cifra, "subyace un compromiso muy importante" con mantener la "esencia" de la UEMC, "que es la cercanía con el estudiante", la "universidad en persona".

En el primer ejercicio de su segundo mandato, el rector, uno de los más jóvenes de España en asumir el cargo y el primero procedente que llega de Ciencias de la Salud y Actividad Física y del Deporte, ha apuntado que en la actualidad se imparte en el remodelado campus de la Avenida de Segovia un total de 15 grados oficiales, 18 másteres oficiales, seis dobles grados y un programa de doctorado.

Considera que se trata de una oferta formativa "muy completa", pero, sobre todo "útil". "No nos obsesionan las titulaciones oficiales, lo que nos preocupan es que sean útiles, que sirvan a la sociedad. De hecho, en muchas ocasiones preferimos centrarnos en modificar los planes de estudio que ya tenemos. El objetivo, como he dicho antes, que todo lo que ofrezcamos se pueda abordar con calidad, sin perder la esencia de la cercanía", ha abundado.

En este contexto ha fijado la "obsesión" de la institución por ofrecer una formación "integral", "con el pensamiento crítico" a través de la formación "no reglada y a lo largo de la vida".

"Tenemos un laboratorio social por el que pasaron el año pasado 700 estudiantes y a lo largo de estos tres años ya son más de 2.000. Y este año certificaremos a 14, de los que tres son egresados, lo que avalan que las competencias de los estudiantes más allá de lo técnico de su grado", ha matizado, para concluir que forman "grandes profesionales", pero que también van "cargados de valores y de pensamiento crítico".

De ahí que se haya apostado por ese laboratorio social que incluye aulas como la de "sabios" que se puso en marcha el pasado año "con mucha ilusión" y donde se juntan a estudiantes con "personas de distintas generaciones". "El aula de lectura, el club de debate, todos los estudiantes tienen que saber debatir, tienen que saber confrontar ideas sin levantar la voz, tienen que saber escuchar, tienen que saber argumentar; el aula de impacto tecnológico para conocer como impacta toda esta nueva tecnología en la salud mental", ha enumerado.

EXPANSIÓN Y LOSU

Sobre una posible expansión de la institución académica más allá de la UEMC Business School de Madrid, David García reconoce que es un planteamiento que está "siempre encima de la mesa", pero que si en alguna vez "ocurre" tiene claro que el "espíritu", que es la "cercanía", de la institución se debe "replicar" en el centro adscrito.

En este sentido, ha abordado todo lo relacionado con los distintos "rankings" que miden diferentes aspectos de las instituciones pero que considera una foto fija en función de "criterios que pueden servir a unas universidades, pero a otras no". "Creemos en nuestra estrategia, en los pasos que estamos dando. Vamos mejorando en política científica, en resultados de investigación, en docencia, en estudiantes que cada vez se emplean mejor y obtienen mejores salarios en sus primeros empleos... y ese es nuestro ranking, el de la satisfacción de nuestros estudiantes y el de nuestro personal", ha ahondado.

Por último ha abordado el "tsunami" que ha provocado la última ley universitaria, la LOSU, de la que cree que peca de "lo mismo que las normas anteriores". "Ya no un consenso político, que a día a día parece algo inviable, sino del de todos los actores implicados. La Conferencia de Rectores fue crítica con la normativa y si las universidades no están contentas en general o con el grueso de la ley, pues deberías recapacitar", ha argumentado.

Si bien considera que contiene "cuestiones positivas e interesante" la falta de ese trabajo "más sosegado" hace que el texto no haya tenido "mejores resultados". "Dicho lo cual, cada universidad la está desarrollando a su ritmo y confiemos en que en grandes líneas mejore. Hay cierto consenso en que podría haber sido una mejor ley", ha incidido.

Uno de los problemas a los que se ha enfrentado la UEMC y que, apunta, es "común al resto" llega la hora de encontrar docentes. "Tratamos de combinar ese perfil más investigador, más de academia, con su doctorado, con la realidad profesional, esas personas que no se han dedicado a la academia, pero que tienen grandes resultados en el ámbito empresarial. Lo que ocurre es que no siempre es fácil, porque las propias normativas universitarias exigen un porcentaje muy alto de académicos y es curioso porque vemos que los estudiantes valoran mucho a los profesionales", ha finalizado.