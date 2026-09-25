Rector de UEMC subraya la necesidad de un plan plurianual de titulaciones que dé estabilidad a las univerisdades de CyL

El rector de la UEMC, David García, junto al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, durante el acto de apertura del Curso 2026-2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, David García, ha subrayado la necesidad de la aprobación del "demandado" plan plurianual de titulaciones para las nueve universidades de Castilla y León y el acceso en igualdad de condiciones a las convocatorias de financiación de la investigación.

Estas han sido las dos peticiones que el rector de la institución académica vallisoletana ha trasladado al sistema universitario durante su discurso de apertura en el acto de inauguración del curso académico 2026/2027, en el que ha expresado su deseo de que se pueda "abordar proximamente" este plan plurianual de titulaciones que permitirá a las nueve universidades desarrollar su potencial de "manera coordinada, ordenada y complementaria".

Además, ha señalado, ofrecerá un "horizonte de estabilidad y previsibilidad que permita tomar decisiones estratégicas a medio plazo a las instituciones universitarias", un punto en el que ha explicado que diseñar titulaciones, consolidar equipos y captar talento "exige una perspectiva temporal amplia", de manera que ese plan debe ser "una herramienta al servicio del conjunto del sistema universitario de la Comunidad".

En el ámbito de la investigación, García López ha apuntado que existen convocatorias de financiación a las que "determinadas universidades" no pueden acceder, no por falta de capacidad o talento investigador, sino porque "los propios requisitos o el diseño de algunas convocatorias establecen barreras de entrada que impiden concurrir en igualdad de condiciones".

Para el rector, "la competencia debe estar en la calidad de los proyectos, en la excelencia de los investigadores y en el impacto de los resultados; no en la naturaleza jurídica de la universidad".

Como respaldo a esta petición, ha detallado que la última convocatoria de reconocimiento de sexenios ha dejado a la UEMC "un resultado histórico, tanto por el número de reconocimientos como por nuestra tasa de éxito".

A este respecto, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha asegurado que se trabaja para que la financiación tenga un marco plurianual que permita tanto a lo público como a lo privado una planificación más acertada y con más seguridad.

Por tanto, esa pluralidad "no solo va a ser en la financiación, que es en lo que se trabaja, sino también en el mapa de titulaciones, tanto en las públicas como en las privadas". "De esta forma, a la universidad privada le afecta la pluralidad de las titulaciones y a la pública la financiación y las titulaciones".

Todo ello, ha aseverado, ha avanzado en un consenso que "verdaderamente es un ejemplo para el sistema universitario español, el consenso y la buena relación que tienen todos los rectores de las universidades, y desde luego la buena sintonía que tienen con la Junta, que está al servicio del sistema universitario".

OFERTA ACADÉMICA EN CONSTANTE REVISIÓN

Durante su intervención, el rector también ha recordado que este curso arrancan el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria, y el Programa de Doctorado Internacional en Patología Oral y Rehabilitación, único en España, dentro de una oferta que suma ya 16 grados, ocho dobles grados, dos dobles titulaciones internacionales, 18 másteres oficiales y dos programas de doctorado.

García ha subrayado que actualizar esta oferta "exige un esfuerzo enorme, a menudo invisible: desde el diseño de los planes de estudio, con la participación de empresas y profesionales de referencia en cada uno de los sectores, hasta su implantación completa y efectiva".

En cuanto a la gestión de prácticas y movilidad, la UEMC tramitó el curso pasado cerca de 2.000 prácticas en España, Europa, América y Asia, con más de 450 nuevos convenios y 100 renovados, que se suman a los cerca de 5.000 convenios ya vigentes, mientras que la movilidad internacional de estudiantes crecerá este curso un 22 por ciento respecto al anterior.

El rector ha agradecido también la colaboración de la Diputación de Valladolid en la fidelización del talento de la provincia, a través del Programa Interuniversitario de la Experiencia y de las sedes de Medina del Campo y Medina de Rioseco, así como la del Ayuntamiento de Valladolid y la Agencia Microcredencial en Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, que alcanza ya su tercera edición, y las nuevas propuestas en el ámbito de los videojuegos. Dentro del Plan de Movilidad Sostenible del campus, García López mencionó la reciente remodelación integral del parking principal de la Universidad.

En este marco, García ha destacado los 16 Proyectos de Innovación Educativa desarrollados el curso pasado, con 67 profesores participantes, que se suman a los 139 acumulados desde 2016 con financiación propia de la Universidad.

"Innovar no significa solo incorporar nuevas titulaciones: significa preguntarnos constantemente si lo que hacemos puede hacerse mejor y modificarlo cuando sea necesario", ha afirmado.

El rector ha reivindicado además la responsabilidad de la Universidad en la formación integral de sus estudiantes, más allá de lo técnico y profesional, un punto en el que ha citado como ejemplo el Laboratorio Social, que cumple cinco años de trayectoria y reúne iniciativas como el club de debate, las aulas de Teatro, Danza, Cine y naturaleza, o el proyecto SOCINE, junto con un crecimiento superior al 300 por ciento en la participación de estudiantes en actividades de voluntariado.

INNOVACIÓN, EXCELENCIA ACADÉMICA Y COMPROMISO

Por su parte, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, ha destacado que la UEMC representa "como pocas la capacidad de Castilla y León para combinar tradición universitaria, innovación, excelencia académica y compromiso con la sociedad".

También ha definido a la UEMC como una institución "moderna, flexible y conectada con las demandas reales del mercado laboral", y ha señalado su capacidad para innovar y anticiparse a las necesidades sociales y profesionales como "uno de sus grandes activos para posicionarse en un lugar destacado dentro del sistema universitario autonómico".

Suárez-Quiñones ha resaltado también la contribución de la UEMC al desarrollo económico y social de Castilla y León, al considerar que es "un magnífico ejemplo de cómo la educación superior contribuye de manera decisiva al progreso económico y social", como motor de desarrollo, foco de innovación y herramienta para fijar población.

También ha definido a la UEMC como "una magnífica demostración de que cuando el talento, el esfuerzo y la visión estratégica trabajan juntos, los resultados llegan".

El evento ha contado con la presencia, además, del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; de la directora general de Universidades e Investigación, Blanca Ares González; del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Lourdes Alonso Hernández; del vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, David Esteban Rodríguez, y de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento, Blanca Jiménez Cuadrillero.