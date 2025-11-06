El rector de la UVA destaca la "alianza" de las universidades públicas de CyL para reclamar una financiación "justa"

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, junto al presidente de la Diputación de Valladolid, durante la presentación del evento de divulgación 'Naukas' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, ha destacado la "alianza" de las universidades públicas de Castilla y León para reclamar una financiación "justa" y acorde al panorama nacional que permita cubrir las labores docentes y el compromiso con los estudiantes.

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la presentación de la octava edición del evento de divulgación 'Naukas Valladolid', donde ha resaltado la "magnífica colaboración" entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Precisamente, ha señalado que las cuatro universidades públicas de Castilla y León se agruparán para reclamar a la Administración autonómica una mayor financiación.

También ha explicado que intentan hacer todo de "manera coordinada" como sucedió en la apertura de curso incluso con la Consejería de Educación.

Asimismo, ha reclamado que se necesitan plantillas adecuadas, en tamaño y en calidad, y suficientemente reconocidas y, por lo tanto, bien retribuidas, de acuerdo al panorama nacional.

A su vez, el representante de la UVA ha enfatizado en que esta unión "no es un frente común sino que es una alianza y una colaboración" y ha remarcado que espera que las demandas se satisfagan.