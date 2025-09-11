Recuperado el cadáver de una mujer de 77 años en el río Pisuerga, en Valladolid capital

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Valladolid han recuperado este mediodía el cadáver de una mujer de 77 años en aguas del río Pisuerga a su paso por la capital, según informaron a Europa Press fuentes del citado cuerpo.

La intervención de los bomberos se ha llevado a cabo minutos después de las 13.18 horas, que es cuando han recibido una llamada a través del Servicio de Emergencias 112 para que se trasladaran a la calle Alberto Fernández para la recuperación de un cadáver en aguas del Pisuerga.

Las mismas fuentes han apuntado que el cuerpo sin vida de la septuagenaria, que ha sido extraído finalmente del río, se encontraba sumergido parcialmente en la orilla cubierto por unas ramas.