Recuperado el entorno de las minas de Besande y Valdehaya, en Velilla (Palencia), tras 2,57 millones de inversión

Nicanor Sen, junto al subdelegado del Gobierno en Palencia y el alcalde de Velilla, visitan las zonas recuperadas. - SUBD. GOBIERNO PALENCIA

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado esta mañana las actuaciones de renaturalización realizadas en las escombreras de las antiguas minas de Besande y Valdehaya, en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión, que han vivido un proceso de renaturalización tras una inversión de 2,57 millones.

El Gobierno ha ejecutado este proyecto dentro del programa de Recuperación Áreas Mineras Degradadas de Castilla y León para restauración ambiental de las antiguas minas de Besande y Valdehaya, una zona con una extensión total de 25,59 hectáreas que se encontraba degradada.

Durante la visita, Sen ha ratificado el apoyo del Estado para recuperar las antiguas zonas mineras "con el fin de ofrecer al mundo rural una vida mejor y un medio ambiente saneado y libre de restos que lo deterioran y dañan".

En este sentido, ha recordado que el objetivo de la intervención era hacer desaparecer las escombreras y restos propios de una actividad industrial, centrada en la extracción del carbón que se realizó durante décadas en esta zona de la Montaña Palentina.

Los trabajos han consistido en la recuperación de espacios degradados, la demolición de instalaciones y el asfaltado de la vía de acceso al valle con el objetivo de recuperar el paisaje de esta zona donde se ubicaron las minas de Besande y Valdehaya. El carbón aún existente en la zona se ha trasladado a otras áreas y en su lugar se ha extendido una nueva capa de tierra vegetal y se han restaurado zonas donde se encontraban aún residuos mineros.

En la provincia de Palencia esta partida del Plan de Recuperación de Áreas Mineras Degradadas (PRTR) ha destinado 7,61 millones para la restauración ambiental de 77,89 hectáreas.