Recuperan en Burgos una huella fósil de un saurópodo de 125 millones de años

Extracción de la huella hallada. - MUSEO DINOSAURIOS

BURGOS 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Dinosaurios y el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (C.A.S.) han recuperado en las proximidades de la localidad burgalesa una icnita de dinosaurio gigante con una antigüedad de 125 millones de años.

La pieza ha sido hallada por el informador y guía del Museo, Luis Ángel Izquierdo. El fósil, que presenta un buen estado de conservación pero muestra marcas de deterioro por su exposición a la intemperie, ha sido trasladado al Museo de Dinosaurios salense para su limpieza, consolidación y estudio, señala el centro a través de un comunicado.

La icnita se ha conservado como una réplica natural o relleno que quedó en forma de roca aislada tras erosionarse la capa original en la que pisó el animal. Debido a sus dimensiones, con unos 78 centímetros de longitud y 35 centímetros de grosor, los trabajos de recuperación han requerido el uso de maquinaria pesada.

La pieza conserva la réplica de cinco dedos en su parte anterior, tiene una forma rectangular más ancha en su mitad anterior y presenta surcos del arrastre de las escamas del pie al penetrar en el barro.

Los investigadores del centro han identificado la huella como perteneciente a un dinosaurio saurópodo del grupo Titanosauriforme, caracterizado por ser un ejemplar herbívoro, cuadrúpedo, de cola y cuello largos y grandes dimensiones.

Asimismo, han calculado que la extremidad posterior del animal alcanzaba los 3,1 metros de altura hasta la cadera, lo que le convierte en el primer dinosaurio gigante del Cretácico inferior registrado en la Sierra de la Demanda y en uno de los más grandes de la Cuenca sedimentaria de Cameros.