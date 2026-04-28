La Red de Calor de Burgos inicia este verano las obras que dotarán de energía limpia a Gamonal y la industria

BURGOS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado el inicio de las obras de la primera red de calor urbana para el mes de junio, un "proyecto estratégico" de colaboración público-privada que supondrá una inversión superior a los 35 millones de euros.

Esta infraestructura, que inicialmente dará servicio al polígono y al barrio de Gamonal, permitirá suministrar calefacción y agua caliente sanitaria a 7.300 hogares e industrias mediante energía "100 por cien renovable", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada este martes, la alcaldesa de Burgos ha destacado que este sistema sitúa a la ciudad en la senda de la "transición energética y la descarbonización".

Para la ciudad es "un paso fundamental" para avanzar hacia una energía más limpia, eficiente y, sobre todo, "más barata para los ciudadanos", ha señalado Ayala, quien ha subrayado que el ahorro en la factura energética para los vecinos podría oscilar entre el 20 y el 30 por ciento.

El proyecto, cuyos primeros contactos se remontan a 2019, ha atravesado un complejo proceso hasta su adjudicación definitiva al grupo Ecoenergías.

CESIÓN DE SUBSUELO

La alcaldesa ha explicado que el modelo burgalés se diferencia de otras ciudades del entorno como Valladolid por haber optado por un concurso público para la cesión del subsuelo durante un periodo de 35 años, lo que permite desarrollar la infraestructura "sin impacto directo" en las arcas municipales.

La central de generación, que se ubicará en la calle La Lora, contará con un mix tecnológico avanzado compuesto por calderas de biomasa forestal, apoyo de biometano y una bomba de calor geotérmica, como ha adelantado el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

Además, el proyecto destaca por ser pionero en España en el aprovechamiento de excedentes térmicos de "empresas electrointensivas" del polígono Burgos Este para calentar viviendas.

El vicealcalde ha detallado que el despliegue de la red se llevará a cabo en cuatro fases para minimizar las afecciones, con el inicio de los trabajos en junio con la construcción de la central y la instalación de la "red troncal", una tubería de 600 milímetros de diámetro que llegará hasta el Parque de Buenavista.

Según las previsiones técnicas, el despliegue de la Fase 1 se desarrollará entre los inviernos de 2027 y 2028, alcanzando zonas como el mercado del G-9, el Silo y la calle Francisco Grandmontagne.