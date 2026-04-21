La Red de la Construcción valora el apoyo del Plan de Vivienda a la industrialización, pero pide menos fiscalidad

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red de Clústeres de la Construcción de España, que concentra a más de un millar de entidades de diez comunidades autónomas, ha valorado la incorporación del concepto de construcción industrializada al nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 -que tenía previsto aprobar hoy el Gobierno-, una línea de trabajo "muy innovadora, que está transformando el sector y toda su cadena de valor", y que a su juicio incorporan "las enormes ventajas tecnológicas con las que contamos actualmente, con el fin de mejorar aún más los estándares de calidad, ganar en eficiencia y sostenibilidad, así como reducir tiempos y costes".

En estos términos se ha expresado hoy la presidenta del Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (Aeice), Estíbaliz González de la Serna, en nombre de la Red de Clústeres de la Construcción de España, que se ha dado cita en Valladolid durante dos días para abordar los nuevos retos del sector y presentar el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que tendrá lugar en Santander del 1 al 5 de junio.

En el acto de presentación han intervenido, además, el presidente del CES, Enrique Cabero; la directora general de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta; y el director de AEICE y coordinador de la Red de Clústeres, Enrique Cobreros, detallan des.

Según González de la Serna, "se trata del gran congreso internacional de innovación en la construcción, que nace con la vocación de convertirse en el espacio de referencia donde se alineen el sector, la innovación y el conocimiento", ha precisado la presidenta de Aeice.

Durante su intervención, la presidenta de Aeice ha valorado que la construcción industrializada se haya incorporado al nuevo Plan de Vivienda "como un instrumento transversal que contribuirá eficazmente al logro de sus grandes objetivos: mejorar el parque de vivienda en España y facilitar el acceso a las mismas, especialmente para los jóvenes".

González de la Serna ha realizado estas declaraciones esta mañana en la jornada celebrada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, para presentar el IC2, que organizan la Red de Clústeres de Construcción, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) y la Universidad de Cantabria.

Este Congreso constituye el "mejor ejemplo de colaboración de toda la cadena de valor, la excelencia académica y el conocimiento aplicado". "Esa alianza -sector, innovación y universidad- no es casual, es exactamente la que necesita hoy la construcción para transformarse", ha añadido.

Por su parte, el director de Aeice y coordinador de la Red, Enrique Cobreros, presentó el IC2 junto con el director de la PTEC, Carlos Martínez, una cita en la que abordarán temas como las tecnologías, emergentes; la resiliencia urbana y el patrimonio cultural; los retos de la construcción como sector productivo; la innovación y cooperación internacional; y las tecnologías duales, infraestructuras críticas y seguridad y defensa.

Los materiales avanzados y la economía circular también tendrán un espacio en el Congreso, así como la industrialización, maquinaria, automatización y robótica; la sostenibilidad y eficiencia energética.

Por último, el presidente del CES, Enrique Cabero, ha destacado el trabajo de Aeice como Clúster del Hábitat Eficiente, que "una vez más impulsa la innovación en el sector de la construcción y, con ello, promueve entornos y viviendas adaptadas a las personas y sus necesidades, así como la transformación energética y verde".

En su opinión, se trata de "generar más empleo estable y de calidad, de resolver la demanda de viviendas asequibles y de facilitar la industrialización de un sector que, gracias a las nuevas tecnologías, ofrece nuevas oportunidades en Castilla y León, especialmente en el medio rural".