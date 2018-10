Reder aboga por que los grupos de acción local tomen la iniciativa para digitalizar el medio rural con el apoyo Leader

Publicado 10/10/2018 12:34:43 CET

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder), José Andrés García Moro, ha abogado por que sean los grupos de acción local los que tomen la iniciativa para contribuir a la digitalización del mundo rural con el apoyo de los fondos Leader y no esperar a que alguien llegue con una "varita mágica" a resolver los problemas.

Así se ha expresado el presidente de Reder en el marco de un seminario celebrado en Valladolid en el que se ha analizado la situación actual de los grupos Leader dirigido a estimular la innovación en entornos rurales, que ha inaugurado junto al director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la Junta, Jorge Morro, y la subdirectora adjunta de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maite Ambrós.

En este contexto, García Moro ha señalado que el primer trabajo de los grupos de acción local es poner a la población en condiciones de demandar soluciones para la digitalización del medio rural, para lo que a veces parece que son cosas "extrañas, rarísimas", pero sí hay soluciones técnicas que pueden contribuir a fijar población.

Así, considera que se tiene la herramienta "culmen" como son las comunicaciones, con las que se puede tener al medio rural y urbano en una misma "plataforma".

"No se puede dejar un territorio, por escondido que esté, sin comunicación de la población", ha agregado García Moro, quien cree que ello contribuiría a dinamizar una comarca, dar oportunidades de diversificación a los jóvenes que no tienen salida en el sector primario o facilitar a personas que viven en la ciudad pero que les gusta estar "en el territorio", con más "confort", las comunicaciones que ahora no tienen para hacerlo.

Se trata, ha aseverado, de dar "la voz alerta" para que las comunicaciones lleguen a todas partes y ha advertido de que la población de estas zonas rurales tiene una edad avanzada y no pueden ser que "el analfabetismo" afecte a las comunicaciones afecte hoy como hace 80 años ocurriera con la lectura.

A este respecto, Maite Ambrós ha hecho hincapié en la necesidad de hacer llegar el mensaje de la necesidad de acortar "la brecha" de la adopción de las nuevas tecnologías en el medio rural para lograr este objetivo.

En este sentido, ha señalado que el Ministerio pretende "reorientar" y aprovechar los fondos del Plan de territorios rurales inteligentes, que elaboró el anterior Gobierno pero que aún no ha sido desarrollado plenamente, ya que de sus 170 millones de euros 51 eran para el medio rural.

Por su parte, Jorge Morro, ha destacado la importancia de la íntima colaboración con los 44 grupos Leader de Castilla y León, que cubren el 97 por ciento del territorio, y que son "correa de transmisión" para inyectar 130 millones de euros (para el periodo 2014-2020) a través de proyectos productivos generadores riqueza, para lo que tienen que ser "viables y competitivos".

Para todo ello, considera fundamental la "innovación y la tecnología" vista desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación, algo que puede parecer "obvio", pero para lo que es necesario contar con los mismos medios en todos los sitios "para abrir ventana al mercado", desde la venta de una habitación de turismo rural a un producto agroalimentario.