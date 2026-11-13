Redondo acusa a la Junta de llevar la "involución" al cine con su compromiso 'antiideológico': "Es muy preocupante"

La Ministra De Igualdad Y Candidata Del PSOE Al Congreso Por Valladolid, Ana Redondo, Atiende A Los Medios Antes De Participar En Un Acto - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha acusado a la Junta de Castilla y León de promover una "involución" y una "vuelta a la censura" tras establecer una cláusula sobre el "adoctrinamiento ideológico" en la convocatoria de ayudas para cortometrajes, una medida que ha considerado "muy preocupante".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en la capital vallisoletana, Redondo ha cuestionado los criterios con los que se determinaría qué proyectos cumplen con ese compromiso y se ha preguntado "qué es lo que va a valorar la Junta".

La ministra ha vinculado esta medida con otras actuaciones que se han producido en Castilla y León en el ámbito cultural. "En Castilla y León hemos sufrido esa censura. Lo hemos visto en el teatro, lo hemos visto con algunas exposiciones, ahora con el cine", ha señalado, antes de considerar que se trata de "un retroceso a un momento histórico antidemocrático".

La ministra también ha situado esta cuestión en el contexto político de la Comunidad y del Ayuntamiento de Valladolid, donde ha aludido a los gobiernos de PP y Vox.

"En Valladolid tenemos a la coalición PP-VOX, extrema derecha, derecha extrema en el Consistorio, lo tenemos en la Administración autonómica y ya vemos lo que hacen", ha afirmado.

Por último, la candidata socialista ha advertido de las consecuencias que tendría una eventual llegada de estas formaciones al Gobierno central y ha reclamado trabajar para evitarlo.

"Mucho hay que trabajar para que no lleguen al Ejecutivo central, porque si no, la involución en las tres administraciones va a ser express, y nos vamos a encontrar con esa censura en todo lo que no creíamos que pudiéramos ver", ha concluido.