Redondo acusa al PP de "torcer el brazo a los tres poderes del Estado" por su "obsesión por derribar a Sánchez"

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP de "torcer el brazo a los tres poderes del Estado" por su "obsesión" por "derribar a este Gobierno y por derribar a Pedro Sánchez" ante la postura de los 'populares' en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Hay que denunciar la inconstitucionalidad manifiesta en la que el PP se ha instalado desde hace más de cinco años. Creo que es una situación insostenible y creo también que el problema es que el Partido Popular está torciendo el brazo a la Constitución", ha denunciado minutos antes de participar en Valladolid, junto con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en la entrega de premios del ‘Concurso literario y artístico 8M’.

Siguiendo con este argumento, la ministra ha advertido de que el partido de Alberto Núñez Feijóo "no quiere soltar el brazo" del CGPJ porque los "nombramientos del Supremo son esenciales para su batalla política". "Y creo que esa es una tendencia del Partido Popular, lamentablemente está torciendo el brazo tanto al Legislativo como al Ejecutivo. Es un partido que no considera legítimo al Gobierno actual, lo han dicho desde el primer momento. Y su única obsesión es derribar a este Gobierno y derribar al presidente Pedro Sánchez", ha continuado.

Una situación que ha hecho extensiva a su comportamiento en ambas cámaras a las que, en sus palabras, los "fuerza, desvirtua y desnaturaliza". "La Constitución establece un bicameralismo imperfecto y lamentablemente eso no se entiende desde el Partido Popular, que fuerza con su mayoría absoluta en el Senado unas funciones que no corresponden al Senado. Por lo tanto, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que ahora es el problema y el máximo problema, porque lleva más de cinco años paralizado y secuestrado. Sino que estamos hablando de los tres poderes del Estado a los que el Partido Popular está forzando, está desnaturalizando, está sacando de su posición constitucional", ha ahondado.

Sobre la situación en la que se encuentra el plan del Gobierno para la renovación del órgano judicial, Redondo se ha limitado que está en un "momento iniciático" pese a que el propio presidente Pedro Sánchez haya puesto el horizonte del 30 de junio para llevarlo a cabo.