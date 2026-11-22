La ministra de Igualdad y candidata al Congreso, Ana Redondo, atiende a los medios. - PHOTOGENIC/DIEGO RICO / Europa Press

VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha asegurado que el Gobierno llevará a los tribunales la "censura" en las ayudas al cine de la Junta de Castilla y León que dejan fuera de financiación a obras "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Este lunes concluye el plazo dado por el Ministerio de Cultura a la Junta de Castilla y León para subsanar esta exclusión en la orden de la Consejería de Cultura, que lidera Alberto Díaz Pico, de Vox, sobre la línea de subvenciones destinadas a financiar proyectos audiovisuales para 2026.

En este contexto, Redondo, en declaraciones recogidas por Europa Press en Valladolid, ha garantizado que el Ejecutivo central irá a los tribunales para "exigir que la libertad de creación artística reconocida en la Constitución sea una realidad y un derecho en todo el territorio español".

Así, ha criticado esta medida de "censura" del Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, si bien ha advertido de que esto "no solamente" se vive en la Comunidad o en Valladolid, un marco en el que se ha referido a las acusaciones al Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la cancelación de obras de teatro relacionadas "con Lorca o la República", denuncias que este Consistorio ha rechazado.

"Es decir, no estamos hablando de, como dicen, de neutralidad ideológica. Estamos hablando de que o se hacen proyectos acorde a la ideología de la extrema derecha y la derecha extrema, o esos proyectos no saldrán adelante porque no tendrán financiación. Eso yo creo que sabemos cómo se llama: es autoritarismo y es fascismo", ha concluido Redondo.