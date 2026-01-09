Redondo destaca la presencia de puntos violeta en Pingüinos y confía en cerrar la edición sin incidentes

1041194.1.260.149.20260109135538 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita la concentración motera Pingüinos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este viernes la existencia de puntos violeta en la 43 edición de la concentración motera Pingüinos, que se celebra en Valladolid, al tiempo que ha confiado en que esta edición se cierre "nuevamente" sin incidentes relacionados con la violencia machista.

Durante su visita al recinto ubicado en el barrio vallisoletano de Puente Duero, Redondo ha señalado que la concentración vallisoletana, "una de las más importantes del mundo en invierno", cuenta este año con dos puntos violeta operativos las 24 horas, uno gestionado por la organización y otro por la Cruz Roja, con el objetivo de ofrecer atención, seguimiento y acompañamiento a mujeres que puedan sufrir cualquier tipo de agresión o situación "indeseable".

"Es esencial que en concentraciones tan numerosas haya puntos violeta activos, y afortunadamente los dos están completamente operativos con equipos multidisciplinares preparados para atender a cualquier víctima, aunque esperamos que no sea necesario", ha explicado.

La ministra ha destacado el ambiente de "camaradería, solidaridad y compañerismo" que caracteriza tradicionalmente a Pingüinos, y ha expresado su deseo de que "esta edición se desarrolle nuevamente sin incidentes ni agresiones machistas".

En este sentido, Redondo ha agradecido la labor de la presidenta del Club Turismoto, encargado de la organización de la concentración, Raquel Arroyo, a quien ha definido como "una mujer líder y comprometida", y ha celebrado que "las mujeres estén al frente de asociaciones y entidades tan potentes y complejas como esta".