VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que espera poder leer esta noche la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la revista Lecturas y ha destacado que sí que se ha puesto "en bucle" el "hit del otoño", como ha definido la canción popularizada en las redes sociales "Yo sí te voy a votar".

Así lo ha señalado Redondo este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al barrio vallisoletano de La Victoria, en la que ha señalado que ha visto "la portada" de la revista Lecturas, aunque aún no ha tenido tiempo de leerla aún y confía en poder hacerlo esta noche "si quedan, porque a lo mejor ya no quedan en los kioskos" dado que cree que ha sido "un boom".

En ese punto, ha añadido que sí que se ha puesto "en bucle" la canción "bombazo" popularizada recientemente en las redes sociales, principalmente en TikTok con un 'trend' que hila un vídeo de un mitin de la candidata 'popular' por León Ester Muñoz que asevera que a Sánchez "no le va a votar nadie" con partidarios del PSOE que bailan al ritmo de una canción 'dance' que dice: "Yo sí te voy a votar".

Redondo ha reconocido que en casa la bailan "hasta con el perro" y que se trata de un tema "muy divertido" además de "una forma de responder" a Ester Muñoz, quien considera que ha permitido "tener esa canción que nos despierta por la mañana y seguimos bailando todo el día".