Redondo lamenta que CyL sea la única comunidad sin ley LGTBI: "El veto de Vox y la pasividad del PP la impiden"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), durante la marcha de celebración del Día del Orgullo LGTBI+, en la Plaza Fuente Dorada, a 28 de junio de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado que Castilla y León se la única comunidad autónoma sin ley específica LGTBI, una "demanda histórica" de este colectivo que "no se puede hacer realidad" por el "veto de Vox y la pasividad del PP".

Redondo ha criticado esta situación en una publicación en su perfil de la red social 'X' este jueves, 15 de octubre, después de el miércoles se aprobase la ley LGTBI de Asturias en el Pleno de la Junta General del Principado, con el voto favorable del PSOE, PP, Asturias-IU, Grupo Mixto y Foro Asturias, y el único rechazo de Vox.

Tras la aprobación de la normativa asturiana, Castilla y León ha quedado como la única autonomía sin esta normativa demanda por el colectivo en la Comunidad desde hace años y que ha intentado sacarse adelante en las Cortes por iniciativas parlamentarias.

La última, impulsada por el PSOE, superó el primer debate pero quedó entre las iniciativas caducadas tras la disolución de la Cámara en enero de este año tras la convocatoria de elecciones autonómicas del 15 de marzo.