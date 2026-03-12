Redondo pide "unidad" frente a quienes niegan la violencia machista y a jueces "ir a máximos" en aplicar la ley

Ana Redondo, durante el minuto de silencio en Miranda de Ebro. - DELEGACIÓN GOBIERNO

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado a instituciones, fuerzas políticas y sociedad "unidad" frente a aquellos que niegan la violencia machista, se ha abierto a revisar la legislación vigente que es "fruto de mayorías parlamentarias", al tiempo que ha pedido a "jueces y fiscales" ir "a máximos" en su aplicación.

Redondo ha estado presente, junto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, entre otras personalidades, en el minuto de silencio convocado en Miranda de Ebro tras el asesinato de tres mujeres durante la noche del pasado martes. Un crimen que ha recibido la más "absoluta repulsa y condena" de la representante ministerial en una nueva expresión "de terrorismo machista".

Redondo, que ha trasladado toda su "solidaridad, empatía y cariño" a las familias de las víctimas y ha celebrado que los menores afectados se encuentren ya fuera de peligro, ve en cada mujer asesinada "un fracaso de una sociedad democrática". En este sentido, ha insistido en que la lucha contra la violencia de género debe ser una "cuestión de Estado" que implique la colaboración de todas las instituciones, incluidos ayuntamientos y la Junta.

En este contexto, ha afeado al Ejecutivo autonómico por "tener en el cajón" una legislación específica que adapte "los sucesivos acuerdos y consensos en materia de violencia de género". Asimismo, ha hecho un llamamiento para rechazar el "negacionismo" de formaciones como Vox, a la que ha acusado de generar "un odio en las redes sociales que se transforma en violencia real en la vida de las mujeres".

Preguntada por la situación penal del presunto autor, quien contaba con antecedentes por delitos sexuales, la ministra ha defendido que la legislación es "la expresión de la voluntad popular" que deciden que las penas "son las adecuadas", si bien ha abierto la puerta a posibles revisiones. No obstante, ha considerado que lo fundamental es que jueces y fiscales apliquen las leyes vigentes "con toda la contundencia" y alcancen los "máximos permitidos" por la norma.

La ministra ha incidido en que la clave para avanzar hacia una sociedad libre de violencia reside en la prevención y en un "cambio de cultura" que sustituya la dominación por el respeto. También ha recordado la existencia de mecanismos de protección, como el registro de reincidentes, que permite a las mujeres conocer si se encuentran ante un maltratador reincidente siempre que medie denuncia.

Finalmente, ha anunciado que el Ministerio se pondrá en contacto con los portavoces de la Comisión frente a la Violencia de Género en el Congreso para analizar este caso concreto. Este análisis se profundizará en el Comité de Crisis convocado para el próximo 17 de marzo, con el objetivo de mejorar los instrumentos de protección y garantizar la unidad de todas las fuerzas políticas frente a esta lacra.

MINUTOS DE SILENCIO

Todas las instituciones públicas de las nueve provincias de la Comunidad han secundado el minuto de silencio convocado por la FRMP de Castolla y León por el nuevo caso de violencia de género que se produjo en la noche del lunes al martes en Miranda de Ebro y que provocó el asesinato de tres mujeres de 78, 58 y 23 años.

Así, el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en el minuto de silencio en Salamanca, en la sede de la delegación de la Junta, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el delegado territoroal, Eloy Ruiz.

Igualmente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en el minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de Burgos junto a la alcaldesa, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y del expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera.

Asimismo, han participado en el minuto de silencio el portavoz del PSOE en el Consistorio de Burgos, Josué Temiño, junto de otros concejales socialistas así como del edil de Vox Ignacio Peña.