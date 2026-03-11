El sospechoso del caso de Miranda tiene dos condenas por abuso sexual a un menor y por detención ilegal

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sospechoso del incendio registrado esta noche en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos) en el que han muerto tres mujeres tiene dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El primer antecedente penal de este hombre es de abril de 2017 cuando la Audiencia de Burgos le condenó a tres años de prisión por un delito de detención ilegal y a tres años por un delito de abuso sexual a menor de 16 años a 3 años de prisión.

Según consta en el procedimiento de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial, la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el 4 de diciembre de 2021.

Y el segundo antecedente es de noviembre de 2024 cuando la Audiencia Provincial de Burgos condenó a a este hombre a un año y siete meses de prisión por un delito de detención ilegal, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hace un año, en marzo de 2025.

Las mismas fuentes han informado de que la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el pasado 20 de febrero, según consta en el procedimiento de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial.

En estos momentos, este hombre está detenido y a la espera de ser puesto a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro.