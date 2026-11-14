Redondo pregunta a Feijóo si abrirá un Ministerio para "asesorar a alcaldes agresores que mantiene en listas"

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por el PSOE de Valladolid al Congreso de los diputados y ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento al feminismo para defender "lo que tanto ha costado conseguir" ante el planteamiento del PP de suprimir este Ministerio si llega al Gobierno, lo que le ha llevado a lanzar la pregunta de si el líder de los 'populares' abrirá uno "para asesorar a esos alcaldes agresores que mantiene en sus listas y que son personas muy importantes" para los 'populares'.

Durante su visita a la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, Redondo ha argumentado que defender el "Ministerio es defender la igualdad". "Y la igualdad es transversal, pero necesita un Ministerio que esté detrás de las políticas contra la violencia de género, detrás de las políticas que achican las brechas salariales o la brecha en pensiones o la brecha laboral. Y necesitamos un Ministerio que defienda a las mujeres", ha abundado.

En este contexto ha lamentado que la "alternativa" del PP y de Vox sea el "odio, el antisanchismo". "Ese es su programa, antisanchismo", ha resumido. "¿Acaso es que van a abrir un ministerio para asesorar a esos alcaldes agresores que mantienen en sus listas y que son personas muy importantes para el Partido Popular, como dijo Ayuso ayer? Bueno, pues si esa es la alternativa, yo apelo a las mujeres. Vamos a defender lo que tanto ha costado", ha continuado en su intervención.

Redondo ha apelado a "no dar un paso atrás" que, a su juicio, representa "la extrema derecha y la derecha extrema" y ha vuelto a rechazar cualquier reproche por el fallo de las pulseras y por las investigaciones abiertas por Europa en los últimos días.

En este sentido, ha vuelto a recordar que lo que se investiga es un contrato del equipo anterior y que "ni una sola mujer" con este dispositivo ha sido asesinada. "Mucho ojo, no metan miedo a esas víctimas porque esas víctimas necesitan de los dispositivos para vivir a salvo", ha añadido para calificar de "terrorismo de Estado contra las mujeres" el negar la violencia machista.

VIVIENDA

Por otra parte, Redondo ha cuestionado la política de vivienda de la Junta de Castilla y León al apuntar que se trata de la tercer autonomía en la que más ha subido el precio de la vivienda y donde los salarios son "más bajos".

"La calidad de vida en Castilla y León es peor que en la media de España. Somos ciudadanos que vivimos peor que en la media de España por esa inactividad de una Junta que lleva 40 años gobernando y 40 años con ese déficit de gestión", ha criticado.

De ahí que haya apelado a "comparar" y "elegir votar" lo que le "conviene y beneficia". "Y le beneficia una buena gestión, una preocupación por los derechos de las personas, no por los negocios de unos pocos. Esta Comunidad tiene que defender un voto razonable, no del odio, un voto a favor de los derechos, que es el voto al Partido Socialista Obrero Español", ha finalizado.