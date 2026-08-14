Redondo recalca que "no puede producirse" una nueva entrada masiva a Ceuta: "Quienes lo intenten serán repatriados"

1110653.1.260.149.20260814125126 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios de comunicación en Cabezón de Pisuerga (Valladolid). - PHOTOGENIC / EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado este viernes de que una entrada masiva a Ceuta desde Marruecos "no puede volver a producirse", al tiempo que ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que se esfuercen en "informar correctamente de que estas personas van a ser repatriadas" y su "esfuerzo titánico no va a servir de nada".

Así lo ha señalado la ministra vallisoletana en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el 'Punto Violeta' que se ha habilitado en el municipio de Cabezón de Pisuerga para atender posibles casos de violencia de género o agresiones sexuales durante las fiestas patronales de la localidad, que comienzan este viernes.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se haya movido en las redes sociales un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos a la Ciudad Autónoma de Ceuta este 15 de agosto, la miembro del Ejecutivo central ha subrayado que la importancia de que "se está diciendo que esa entrada masiva no puede volver a producirse".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que "hagan el esfuerzo para informar correctamente de que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada".

La ministra ha advertido sobre el papel de la desinformación en la crisis y ha señalado que "los bulos, las mentiras, la desinformación, hay determinadas campañas que además se ceban en aquellas personas con menos recursos, más vulnerables y son utilizadas muchas veces por las mafias precisamente para poner en situación de peligro a poblaciones enteras".

"ASEGURAR LA SOBERANÍA DE ESPAÑA"

Redondo ha establecido como prioridades inmediatas "asegurar la soberanía de España" en la Ciudad Autónoma, garantizar que las mujeres y los hombres en Ceuta pueden "volver lo antes posible a la normalidad", repatriar "absolutamente a todas las personas que han conseguido llegar a Ceuta, desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas".

La titular de Igualdad ha incidido en que "posteriormente habrá que analizar" y con la "colaboración institucional" espera que se pueda "avanzar en fórmulas que nos tener mayores instrumentos de protección y de seguridad".

Redondo ha enfatizado que "se han reforzado todas las medidas y todos los instrumentos de protección" y que se trabaja "en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado para que esa situación no vuelva a producirse".

Respecto a una posible visita a Ceuta, la ministra ha indicado que está "a disposición del Gobierno" pero ha destacado que "el Gobierno ha estado permanentemente allí" y que "la presencia gubernamental es esencial".

Finalmente, Redondo ha subrayado que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánhcez ha "dado la cara" y ha respondido ante esta crisis, con una "colaboración completa, absoluta, día a día, con las autoridades ceutíes", en lo que considera que demuestra "el compromiso del Ejecutivo con la situación en la ciudad autónoma".