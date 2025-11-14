El refuerzo de plantilla y la mejora de condiciones de los docentes eleva el gasto a 1.968 millones, un 11,3% más

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo de las plantillas y la mejora de las condiciones del profesorado supondrá un incremento del apartado de recursos humanos de la Consejería de Educación a los 1.968 millones de euros, lo que se traduce en 201 millones y un 11,36 por ciento más.

Así lo ha detallado la consejera de Educación, Rocío Lucas, en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar lo correspondiente a su departamento en el proyecto de presupuestos para 2026.

"La calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos está directamente ligada al compromiso, la cualificación y las condiciones de nuestros docentes y personal de apoyo a la educación", ha señalado la consejera, quien ha agregado que "en coherencia con esta visión", la Dirección General de Recursos Humanos concentra la mayor asignación presupuestaria de todo su departamento.

En concreto, para el ejercicio 2026 se destinan a este área 1.968 millones en lo que ha asegurado que es "una clara apuesta por el refuerzo de la plantilla y la mejora de sus condiciones", con un incremento de casi 201 millones respecto al presupuesto de 2024, lo que se traduce en un crecimiento del 11,36 por ciento. Durante esta legislatura, ha recordado, el profesorado ha aumentado un 5 por ciento, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500.

Dentro de la dotación global, el Capítulo 1, dedicado de manera específica a los gastos de personal de la enseñanza pública, asciende a una cantidad próxima a los 1.604 millones de euros.

Lucas ha explicado que el aumento en los gastos de personal responde a una planificación estratégica que incluye diversos factores clave, como los compromisos retributivos, con la incorporación de las subidas salariales legalmente establecidas; la mejora de condiciones del profesorado con el cumplimiento de los acuerdos firmados, entre los que ha destacado la mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios; el incremento de la oferta en ciclos de FP y la atención a la diversidad con mejoras de plantilla.

En cuanto a los acuedos de mejora de las condiciones laborales del personal docente firmados con las organizaciones si, la consejera ha recordado que supusieron el inicio de la bajada de ratios (que han bajado a 22 alumnos en Infantil, 27 en ESO y 32 en Bachillerato), mejora de plantillas y horario lectivos, a lo que se sumó la carrera profesional docente. En cuanto al horario, en el Cuerpo de Maestros se redujeron de 25 a 24 los períodos lectivos.

Además, el último de los acuerdos firmado el 22 de setpeirembre de este año, Rocío Lucas ha señalado que es "una apuesta ambiciosa" para "reconocer" la labor del profesorado en la consecución de los niveles académicos alcanzados así como "por el esfuerzo en su formación continua" para adaptarse al escenario cambiante en el que se encuentran.

"El acuerdo incluye once medidas que van a repercutir directamente en sus condiciones laborales, la mayoría de las cuales comportan un esfuerzo económico importante por parte de esta Consejería", ha apuntado la consejera, quien ha recordado medidas como el incremento retributivo del cuarto y quinto sexenio para compensar al profesorado de mayor antigüedad que no se ha beneficiado de la carrera profesional, y que se empezará a pagar en la nómina de noviembre.

"De esta manera agradecemos la dedicación de más de 6.000 docentes, dado que el resto ya se les ha aplicado la carrera profesional", ha añadido.

MÁS PROFESIONALES

Por otro lado, ha señalado que la puesta en marcha de la gratuidad en el la educación de 0 a 3 años ha supuesto "una apuesta fuerte" por realizarlo con personal propio. En total se ha provisto de 638 profesionales a las aulas de centros públicos de infantil, completando la educación prestada en las escuelas de educación infantil que en la actualidad cuentan con 487 efectivos, todos ellos personal laboral de centros educativos.

Así, en total, el primer ciclo de educación infantil en centros públicos supondrá para el año 2026 un gasto en personal de cerca de 41 millones de euros.

Por otra parte, en cuanto a los centros concertados, ha detallado que el coste del pago delegado supera los 356 millones de euros para 2026, con un incremento respecto al pasado presupuesto que se basa en garantizar la analogía retributiva para los docentes en pago delegado, que contribuyen a la elevada calidad de la educación en la Comunidad.

En este capítulo Recuersos Huamnos, la consejera también ha destacado la participación de su departamento en el Plan de Salud Mental a través de la Red de Alerta y detección de conductas suicidas y autolesivas en adolescentes, con actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa desde el curso 2024/25 para que "sea consciente y partícipe de este reto tan importante".

"Esta medida representa una decidida apuesta para atender la creciente demanda y problemática de este alumnado, proveyendo a la comunidad educativa de la concienciación, formación y herramientas necesarias para intervenir de forma óptima en estas situaciones sensibles", ha añadido.

Para alcanzar este objetivo crucial, en 2026 se destina al Plan de Salud Mental un presupuesto superior a los 10,5 millones de euros, fruto de la incorporación del personal equivalente a 340 profesionales desde la puesta en marcha del Plan.

Durante su intervención, la consejera también ha destacado la partida destinada a la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, que cuenta con 26,77 millones, un 1,5 por ciento más, y ha destacado la "prioridad" que supone la formación continua, a la que se dedicará 3 millones de euros, con lo que Castilla y León será la Comunidad "que más invierte en formación por docente".