La oposición ve el presupuesto de Educación una "estafa", "provinciano" y con falta de fondos en infraestructuras

Procuradores de la oposición en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes durante la presentación de los presupuestos de Educación para 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición considera que el presupuesto de la Consejería de Educación para el próximo ejercicio es una "estafa", es "provinciano" y tiene carencias como la falta de inversiones en infraestructuras.

Los diferentes grupos de la oposición se han expresado así en el marco de la comparecencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el presupuesto de su departamento, que asciende a 3.050 millones de euros para el próximo año, y donde ha ofrecido "mano tendida" para llegar a "acuerdo reales" que "se puedan cumplir y materializar".

En exte contexto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista , Fernando Pablos, ha calificado las cuentas de "estafa" para la educación pública y la investigación científica porque incumplen acuerdos de las Cortes como la financiación del Centro del Cáncer de Salamanca o la extensión de centros integrados de FP al medio rural así como acuerdos mas recientes que tampoco figuran en el proyecto de presupuestos.

El procurador socialista ha señalado que en los últimos meses en las Cortes se ha llegado a acuerdos "muy importantes" y ninguno de ellos está recogido y ha destacado algunos como el acuerdo para que sea compatible la carrera profesional con los sexenios, que los estudiantes de FP de grado medio del medio rural tengan derecho a transporte escolar o la realización de más contratos predoctorales ante una universidad "muy envejecida".

Además, ha censurado que la Junta, tras aprobar los presupuestos, en los últimos 15 años ha hecho modificaciones presupuestarias por importe de más de 800 millones de euros para la enseñanza concertada, con incrementos de un 17 por ciento frente a las variaciones en la educación pública, "solo del 1 por ciento en el mismo periodo" o incluso algunos años reducido. En la investigación, ha añadido Pablos, ocurre algo similar, con llegar a quitar dinero de los proyectos para dedicarlo a educación privada.

APOYO A LAS FAMILIAS

Por su parte, la portavoz de Vox, Rebeca Arroyo, considera que el presupuesto no cumple con las prioridades de la formación, que apuesta por una gestión educativa que ayude a las familias a hacer frente a los gastos de escolarización con medidas para facilitar la conciliación o atienda el fracaso escolar o la atención a alumnos con necesidades especiales.

Sin embargo, considera que no se aumentan las cantidades para becas, mientras que las partidas para comedor y transporte escolar son "insuficientes" y los colegios concertados son "los grandes olvidados", con lo que a su juicio se vulnera el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres por una cuestión económica.

Así, considera que se aumenta "escandalosamente" la cantidad destinada a la Agencia de Calidad o la Fundación Universidades mientras que se reducen otras "importantísimas" como la referente al programa de refuerzo de los alumnos con dificultades de aprendizaje en un 30,50 por ciento o las becas Erasmus de movilidad para el alumnado de segundo ciclo formativo de Formación Profesional en un 86,27 por ciento.

La procuradora ha propuesto extender los conciertos educativos a todas las etapas, "garantizando así que ninguna familia se vea discriminada por motivos económicos".

En cuanto al profesorado, considera que con este presupuesto no creen que se vaya a ampliar la plantilla con la convocatoria de más plazas, ni que se vayan a mejorar sus condiciones laborales, "especialmente las condiciones de los profesores de religión" mientras "siempre hay que beneficiar a los de religión islámica".

Además, tras reivindicar que la Formación Profesional deje de ser "una alternativa de segunda", la procuradora de Vox considera que la partida presupuestada para las infraestructuras y mantenimiento de cnetros es "del todo insuficiente" y ha afirmado que "es una auténtica vergüenza" las condiciones en las que se encuentran muchos colegios, con goteras, patios levantados y algunos hacinados.

UN PRESUPUESTO DE "PALETOS"

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha criticado el "espíritu provinciano" del Gobierno de una Comunidad con una "dispersión" de la formación que "está hundiendo" a la universidad de Castilla y León", que ha asegurado que "no existe" porque lo que hay es "una universidad en cada pueblo" y un presupuesto por estudiante y profesor inferior a la media con "más gasto que nadie".

Igea ha incidido en que se traduce en que sólo el 31 por ciento de los habitantes de la Comunidad tengan formación universitaria frente al 45 por ciento de otros territorios como País Vasco. A su juicio, es el resultado de "muchos años de política provincial" en una Comunidad en la que ha afirmado que "desde el presidente hasta el último de los políticos que pasan por esta sala va con la boina a rosca chapa".

El procurador, quien ha llamado a los miembros del Gobierno "paletos", considera que al final lo que ocurre es que la inversión "desaparece", otro motivo que ha asegurado que tiene para enmendar a la totalidad los presupuestos.

Precisamente antes de su segunda intervención, tras una réplica de la consejera en la que ha defendido el sentimiento de Comunidad y ha rechazado su argumento por la extensión territorial, el presidente de la Mesa de la Comisión, José Alberto Castro, ha pedido a Igea que no utilizara términos que pudieran resultar ofensivos, algo que ha hecho que el procurador cambiara "paletos" por "provincianos".

Desde el Grupo UPL-¡Soria Ya!, el soriano Juan Antonio Palomar ha criticado la falta de ejecución presupuestaria, algo que ha negado en su réplica la consejera, y ha censurado la falta de inversión en Soria, donde se invierte un 6,6 por ciento con el 11 por ciento del territorio y considera que demuestra que "no se está apuestando por las ciudades pequeñas y por el medio rural".

"No hay ningún Plan Soria ya ni ya hay nada diferenciado en mi provincia ni una estrategia educativa para frenar la despoblación", ha añadido el procurador soriano, quien ha criticado que se aluda al coste cuando se habla de mantener escuelas rurales con tres o cuatro alumnos, cuando considera que es "una inversión", tras lo que ha recordado algunos de los incumplimientos con la provincia.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Educación, Carmen Sánchez Bellota, ha destacdo que casi uno de cada cuatro euros de gasto no financiero se destinen a educación, lo que a su juicio convierte estas cuentas en "la mejor inversión social posible".

Además, ha destacado el logro que consolida el presupuesto para el año que viene como es la universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años, tras lo que ha criticado al Gobierno central por no aportar financiación para esta cuestión pese a las peticiones de la Junta.