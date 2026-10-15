Registrado un terremoto de magnitud 4,0 en Villafranca del Bierzo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 4,0 se ha producido a las 22.34 horas de este jueves con epicentro al sureste de Priaranza del Bierzo (León), a diez kilómetros de profundidad.

Por el momento no se han registrado incidencias por el seísmo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, aunque se ha notado en diferentes puntos de la comarca berciana, según el testimonio de varias personas asentadas en diferentes municipios.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han producido varios temblores en Priaranza del Bierzo, Benuza y Molinaseca de diferentes magnitudes --entre 1,3 y 4,2--.