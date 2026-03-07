Rego aboga por "mucho feminismo" frente al mensaje de la "ultraderecha" de que el mundo se organiza desde el "odio"

1066808.1.260.149.20260307135521 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante un acto electoral de la coalición En Común en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que hoy en día se necesita "mucho feminismo" frente al intento de "la derecha y la ultraderecha" de convencer de que el mundo sólo puede organizarse "desde el miedo, desde la competencia y desde el odio".

Rego se ha expresado así en un acto de la coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) en Valladolid enmarcado en la campaña electoral de cara a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León al que han asistido unas 200 personas.

En este contexto, ha iniciado el acto mostrando su apoyo al candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, pero "a horas" de la celebración del 8 de marzo lo ha hecho de forma "muy especial" al dirigirse a la número 2 de la lista de la coalición, Marina Echebarría, a la que ha asegurado que no está "sola", sino que están todos con ella.

"Las vidas diversas, libres y dignas merecen ser defendidas frente a quienes quieren imponer el miedo a la jerarquía", ha afirmado Sira Rego, quien ha considera que "hoy más que nunca" es necesario el feminismo para enfrentar el momento que se vive.

"Necesitamos mucho feminismo", ha insistido la ministra, en un tiempo en el que ha señalado que "la derecha y la ultraderecha" intenta convencer "de que el mundo solo puede organizarse desde el miedo, desde la competencia y desde el odio".

Sira Rego ha incidido en que "llevan tiempo con este relato", pero ellas están "empeñadas en insistir" en que "frente a su odio" van a responder con "organización", mientras que "frente a su violencia" lo harán con "comunidad" y "frente a su intento de silenciar" responderán "con mucha más democracia".

Al acto electoral desarrollado en Valladolid en apoyo a los candidatos de la coalición en Castilla y León, que ha estado marcado por los mensajes de "no a la guerra", han asistido también el coordinador de IU, Antonio Maíllo, el coportavoz de Verdes-Equo, Joserra Becerra, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.