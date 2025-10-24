Rego exige el fin de la impunidad de Israel y cree que cada persona "puede elegir no ser cómplice del silencio"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (2i), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c), y el alcalde de Beit Jala, Issah Farah (d), asiste al acto de hermanamiento entre las localidades de Zamora y Beit Jala (Palestina). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado, tras asistir al acto de hermanamiento entre Zamora y Beit Jala (Palestina), que "cada persona puede elegir no ser cómplice del silencio" con lo que está ocurriendo en Gaza.

"Exigimos el fin de la impunidad del Estado genocida de Israel y que sus responsables sean juzgados ante la Corte Penal Internacional", ha abundado la ministra, que ha clausuraso un evento en el que también han intervenido los alcaldes de las localidades protagonistas: Francisco Guarido como anfitrión e Issa Farah, como invitado.

En ese marco, y con el resto de la delegación palestina presente, Rego ha considerado que "no habrá solución mientras la voz de la causa palestina no sea escuchada" y ha advertido de que "no habrá paz sin justicia".

"Es imposible que apartemos la mirada de Palestina", ha remachado la ministra, que también ha puesto el foco en el concepto de "fraternidad" entre los pueblos".

Antes, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha pronunciado en el mismo sentido. "Queremos poner de manifiesto que es una injusticia lo que se está haciendo por parte del Gobierno de Israel", ha apuntado Guarido durante su discurso.

Además, el regidor de IU ha respaldado la creación de un Estado palestino "libre y democrático", y ha ofrecido su apoyo ante el "genocidio" que están sufriendo los vecinos del entorno de Gaza.

"Un Ayuntamiento está para los temas básicos de la ciudad, pero también para este tipo de actos de justicia. Es nuestro grano de arena", ha defendido el responsable local, que ha comparecido acompañado por su concejal de Hacienda, Diego Bernardo.

Por su parte, el alcalde de Beit Jala, Issa Farah, ha insistido que, para su ciudad, la firma del acuerdo "no supone simplemente un acto protocolario, sino un puente humano y cultural". El mandatario de la ciudad palestina, que ha intervenido en árabe, ha agradecido que "España jamás ha dejado de apoyar los derechos del pueblo palestino", y ha subrayado que, aunque las localidades se conviertan en escombros y cenizas, "la voz de la cultura y la libertad jamás será silenciada".

"Este es un mensaje profundo de esperanza y resistencia. Lo que une a los pueblos del mundo es más fuerte que cualquier frontera. Confiamos en que este sea el inicio de una cooperación real en cultura, educación, arte, juventud y medio ambiente", ha zanjado Farah.