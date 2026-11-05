Rego ve en la dimisión de Puente el "primer paso para reparar el dolor" y pide revisar la liberalización ferroviaria

1131453.1.260.149.20261105190429 Sira Rego, durante su atención a los medios en Salamanca. - MANU LAYA / EP

SALAMANCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado la decisión del exministro Óscar Puente de dimitir al considerar que es el "primer paso para reparar el dolor" de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), al tiempo que ha animado "a plantarse" frente a políticas que tienen como "patrón" las liberalizaciones.

Rego, que ha participado en la firma la Declaración del Foro de Salamanca 'IA e Infancia', sostiene que el exresponsable de Transportes y Movilidad Sostenible ha actuado de una manera "decente" y que ahora toca trabajar "de manera diligente".

"Toca hacerse cargo del dolor de las familias y de lo que ha sucedido. Toca ser responsables y a mí me gusta siempre distinguir entre distintos niveles de responsabilidad. Y creo que en nuestro país es un ejercicio muy sano cuando los responsables políticos asumimos también la responsabilidad política frente a determinados eventos", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha considerado un "mecanismo de salud democrática" hacerse cargo de su responsabiidad política y "comenzar a reparar el dolor" aunque este sea "incalculable". "El primer paso para comenzar a reparar consiste también en ponerse a un lado y asumir que cuando hay eventos de esta naturaleza, pues toca poner el cargo a disposición y dimitir. Creo que Óscar Puente lo ha hecho bien", ha abundado.

En este contexto, ha apelado al trabajo para conseguir un sistema de transportes con "todas las garantías posibles", algo que, en sus palabras, es un "derecho del ciudadano". De ahí que haya apelado a revisar "la parte del modelo que tiene que ver con el patrón de liberalizaciones" y "reformularlo" a pesar de las "exigencias" de la Unión Europea. "Quizá lo que toque en este momento es saber hasta qué punto toca plantarse frente a determinadas políticas", ha añadido.

Además de valorar que sea Carlos Cuerpo, "una persona con una enorme capacidad de trabajo", el que haya asumido la cartera de Puente, ha reivindicado hacer campaña desde la "legitimidad y la honestidad".

DETENCIONES UCO

Por último, ha mostrado "tolerancia cero" con la corrupción al ser preguntada por las detenciones realizadas en las últimas horas por la UCO en relación por el 'caso Koldo'. "La justicia tiene que investigar, los corruptos tienen que pagar, esto para mí es algo fundamental", ha subrayado.

Rego ha recordado que proviene de un espacio político que "siempre" ha sido "muy contundente con la corrupción". "Somos la organización que normalmente denuncia y pone las denuncias, por tanto, cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia también con quienes están de alguna manera acordando con corruptos para golpear a gobiernos", ha zanjado.