La Reina Sofía inaugura en Burgos la "inédita" exposición 'Raíces Bíblicas de Picasso'

Inauguración de la exposición sobre Picasso en la Catedral de Burgos. - TOMAS ALONSO/EUROPA PRESS

BURGOS 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha inaugurado este lunes la muestra "inédita" 'Raíces Biblicas de Picasso' que se puede ver en la Catedral de Burgos y que ha contado con la presencia del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, el cardenal José Tolentino de Mendonça, mientras que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, aujado de una enfermedad se ha visto obligado a intervenir a través de un vídeo.

La Reina Sofía ha participado en la presentación de la exposición, en la capilla de los Condestables de la seo burgalesa, y posteriormente ha realizado una visita guiada por las 44 obras, pinturas, dibujos y esculturas, del considerado como el pintor español más importante del siglo XX.

En todo momento, doña Sofía ha estado acompañada por la comisaria de la muestra, la jefa de Conservación de Pintura Moderna del Museo Thyssen, Paloma Alarcó, y por el nieto de Pablo Ruiz Picasso, Bertrand Ruiz Picasso, presidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), quienes han guiado a la Reina por una muestra que podrá visitarse hasta el 29 de junio.

También han acompañado a la Reina Sofía en su recorrido por la muestra el presidente de la Fundación Consulado del Mar, Antonio Miguel Méndez Pozo; y por el presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos, Félix Castro, así como el delegado del Gibierno, Nicanor Sen; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

La reina Sofía es una gran aficionada al arte y tiene un gran conocimiento de los artistas españoles del siglo XX, sobre todo del universal artista malagueño cuya obra sigue estando de actualidad en el reflejo del mundo actual, casi un siglo después, en su obra.

Doña Sofía, que ha llegado a la Catedral apenas daban las 12.30 horas ante un auditorio repleto congregado en la capilla de los Condestables y numerosos burgaleses que se han concentrado en los alrededores de la seo para aclamar a la Reina emérita.

La Reina Sofía ha saludado a las personas que se han congregado en la plaza del Rey San Fernando, y tras recorre la exposición, que cuenta con piezas que proceden de la colección de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), junto con préstamos des museos como el Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía y el Museo Picasso de París, se ha acercado a ver las puertas de Antonio López que se muestran en la capilla de Santiago, al lado de la de los Condestables.