La Reina Sofía recorre "con mucho interés" la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

ZAMORA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha recorrido "con mucho interés" la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora, tal y como ha señalado el comisario encargado de hacer de guía en la visita, Sergio Pérez, que ha destacado después, en declaraciones a los medios, que la emérita ha puesto especial atención en las obras de los grandes, como Velázquez, El Greco o Goya, pero también en una figura emblemática para la Semana Santa local, como el Cristo de las Injurias, o en esculturas del salmantino Venancio Blanco.

Doña Sofía ha realizado la visita acompañada por Pérez, que le ha desvelado los detalles de la muestra y le ha hablado sobre las piezas, el relato, el montaje y los propios templos, y también junto al obispo de Zamora, Fernando Valera, el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano, y autoridades regionales y provinciales como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La Reina Sofía, que no se ha dirigido a los medios de comunicación presentes en los templos, sí se ha acercado para saludar en alguna ocasión a las decenas de personas que han ido a verla a la entrada de las iglesias, y por lo demás ha podido contemplar los detalles de una muestra que se inauguró el pasado 16 de octubre, que lleva por nombre 'EsperanZa' y que se trata de la vigésimo octava edición de Las Edades del Hombre.

Conviene recordar que la exposición se compone de 85 obras procedentes de Castilla y León y otros puntos de España y Portugal. Se dividen en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres "Momentos" que se ubican en la Catedral de San Salvador y que llevan por nombre Pasión, Resurrección y 'Misión.

'EsperanZa' atesora en su recorrido a algunos de los mejores artistas de la historia del arte como El Greco, Velázquez, Picasso, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo.

Sus obras comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco, Antonio Pedrero o Pablo Gargallo.