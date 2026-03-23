Renault reducirá a un turno la producción en Palencia desde julio y desplaza a 250 trabajadores a Valladolid

Archivo - Factoría de Renault en Villamuriel (Palencia) - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault Group ha informado este lunes a los sindicatos que la factoría de Palencia reducirá a un turno su producción a partir del mes de julio, lo que supondrá desplazar a 250 trabajadores a Valladolid.

Renault ha trasladado esta decisión a la representación de los trabajadores en una reunión celebrada con la Junta de Portavoces del Comité Intercentros (UGT, CCOO, SCP y CGT), a la que ha informado de que la factoría de Palencia comienza los preparativos para trabajar en un turno a partir del mes de julio en torno a la semana 28, aunque las fechas concretas se confirmarán más adelante.

Esta decisión, que afecta tanto a la factoría de Palencia como a las líneas concatenadas de Carrocerías destinadas a Palencia, conlleva la reducción de la cadencia de fabricación diaria, la cual será concentrada en un único turno de trabajo y supondrá que en torno a 250 personas sean desplazadas a la factoría de Valladolid.