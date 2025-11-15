Renfe alcanzará con los Avant Madrid-Segovia-Valladolid los 300 km/h y reducirá tiempos de viaje

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe en sus servicios Avant Madrid-Segovia-Valladolid alcanzará velocidades de 300 kilómetros hora y reducirá en tres minutos los tiempos del viaje.

El primer tren saldrá a las 18.15 horas de la capital y llegará a Segovia a las 18.40 horas, y que además incorpora 109 plazas adicionales por circulación, al incorporar el material S-106, según ha informado el ministerio de trasporte en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, a partir de este lunes, 17 de noviembre, con la reducción de tiempos, el tren de la mañana saldrá de Segovia a las 8.01 horas y llegará a Madrid a las 8.28 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, para realizar el trayecto Valladolid-Segovia, el Avant saldrá a las 7.27 horas y llegará a Segovia a las 7.59 horas.