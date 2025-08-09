Renfe establece lanzaderas por autobus para mantener el servicio de trenes a pesar del corte de vía entre Ávila y Madrid

El viernes por la tarde se suspendió la circulación de trenes entre Madrid y Ávila por un incendio próximo a la vía

MADRID/VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido lanzaderas por autobus para mantener el servicio de trenes a pesar del estado de corte de la vía entre Ávila y Madrid debido a un incendio próximo a la vía que se originó en la tarde del viernes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Cabe recordar que Adif suspendió la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado el gestor público de la infraestructura ferroviaria.

Desde las 17.23 horas del viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.

Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones.

Asimismo, en la estación de Príncipe Pío, los trenes suprimidos (Media Distancia con dirección a Salamanca, León, Palencia y Ávila) serán encaminados por la línea de Alta Velocidad hasta Valladolid. Los viajeros deberán desplazarse a la estación de Madrid-Chamartín para tomar estos servicios alternativos.

Renfe ha recalcado el esfuerzo y la coordinación que se están llevando a cabo, con todos los recursos disponibles y en colaboración con Adif y los cuerpos de seguridad, para minimizar el impacto de esta situación y restablecer el servicio lo antes posible.