Renfe garantiza el empleo y la carga de trabajo en la Base de Mantenimiento de Miranda (Burgos)

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe garantiza el empleo y la carga de trabajo en la Base de Mantenimiento de Miranda de Ebro (Burgos) en los próximos años, en respuesta a la denuncia realizada este viernes por el Sindicato Ferroviario sobre el desmantelamiento de dichas instalaciones previsto por la compañía.

En los talleres de Miranda, que albergan la base de mantenimiento de Motor y la de Remolcado, Renfe, a través de un comunicado recogido por Europa Press, asegura haber iniciado la formación del personal para adaptarse a la renovación progresiva de los mismos, donde aumentará la carga de trabajo en Motor. Además, se está adecuando la base de Material Remolcado para albergar el Centro de Competencias Digitales (CCD).

Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha comunicado a los sindicatos su compromiso firme de garantizar el empleo para todos los trabajadores de Renfe en Miranda. En este sentido, se ha destacado la adaptación al nuevo parque de media distancia de Renfe, que supondrá una oportunidad industrial de desarrollo para Miranda, al sustituir el mantenimiento de trenes cercanos al final de su vida útil, por trenes mucho más modernos y digitalizados. Para ello, ya se ha iniciado la formación del personal asegurando la continuidad de las cargas de trabajo en el futuro.

La compañía recuerda que viene realizando importantes inversiones en sus talleres en Miranda de Ebro por valor de más de 3,75 millones de euros en los últimos 4 años. Estas inversiones se han destinado principalmente a la mejora de las instalaciones de la Base de Mantenimiento de Material Motor donde, como Renfe ya anunció en 2022, estaba previsto trasladar toda la actividad de talleres con el objetivo de optimizar la utilización de las instalaciones, reducir los consumos y costes de conservación y modernizar los medios productivos.

En la Base de Mantenimiento de Material Remolcado, Renfe está invirtiendo en la adecuación de un edificio destinado a albergar la sede del CCD.

Renfe, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento anunciado hace unas semanas con más de 1.000 millones de euros de inversión para el periodo 2025-2030 en el 85% de sus instalaciones a lo largo de todo el territorio nacional, prevé invertir en Miranda una partida de 5,27 millones de euros destinados principalmente a la adecuación de las instalaciones del taller de Motor.

Entre las actuaciones previstas se incluye la renovación de los fosos de la nave de autopropulsado y de los techos de las distintas naves, junto con otras intervenciones. También está contemplada la renovación del torno de foso.