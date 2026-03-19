Renfe pone en circulación la nueva temporada del Tren del Canal de Castilla y del Tren del Vino de Valladolid

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la Diputación de Valladolid ponen en marcha una nueva edición del Tren del Canal de Castilla y del Tren del Vino de Valladolid, dentro del programa de Trenes Temáticos de Renfe, para dar a conocer la provincia vallisoletana desde una perspectiva muy ligada a los recursos turísticos del territorio.

El Tren del Canal de Castilla realizará su próxima salida el día 29 de marzo, y circulará el último domingo de cada mes hasta el 29 de noviembre, y ofrecerá una propuesta turística con la que viajar en tren desde Madrid y Segovia a Valladolid para disfrutar de una jornada de ocio, cultura, turismo y gastronomía, que se completa con un crucero.

El viajero se desplaza en un tren Avant de alta velocidad, con salida de Madrid Chamartín a las 10.15, de Segovia Guiomar a las 10.43 y llegada a Valladolid a las 11.20.

Durante el trayecto en tren, los turistas disfrutan de un espectáculo de teatralización a bordo con el que ir descubriendo algunos de los secretos del Canal de Castilla.

El paquete turístico incluye los desplazamientos adicionales en autobús y las visitas guiadas a diferentes enclaves de interés, que van variando cada mes en función del programa.

La jornada culmina con la comida en restaurantes de la zona, una visita turística a Medina de Rioseco y un crucero fluvial por el Canal de Castilla para descubrir esta obra de ingeniería hidráulica construida en el siglo XVIII, que convierte a este canal en el único navegable de toda España. El viaje de regreso se hace nuevamente en un tren Avant a las 20.35 en la estación de Valladolid.

TREN DEL VINO DE VALLADOLID

El Tren del Vino ofrece una escapada inmersiva para disfrutar de los recursos enoturísticos de la provincia de Valladolid en torno a rutas vinculadas a las denominaciones de origen Cigales, Ribera del Duero, Rueda y Toro.

El sábado 11 de abril será la próxima salida de este tren, que se extenderá hasta el 7 de noviembre, ofreciendo una ruta diferente el primer sábado de cada mes.

El viaje comienza en un tren Avant, con salida de Madrid Chamartín a las 10.15 y llegada a Valladolid a las 11.20, aunque también existe la posibilidad de que el viajero inicie el recorrido en Segovia subiéndose al Tren del Vino a las 10.43 en la estación de Guiomar. Durante el recorrido hay un espectáculo de teatralización a bordo para que los viajeros puedan iniciarse en el vino y su cultura.

Una vez en la estación de Valladolid, el Tren del Vino traslada al viajero en autobús hasta la bodega protagonista de la ruta, en la que se realizará una visita guiada y una actividad de cata guiada de vinos.

La jornada se completa con la oferta gastronómica de los restaurantes de la zona y con visitas turísticas a enclaves con encanto para poder conocer con el acompañamiento de un guía el patrimonio cultural y turístico de la provincia de Valladolid.

El viaje de regreso se realiza el sábado por la tarde en un tren Avant, con salida de Valladolid a las 19.40, aunque aquellos viajeros que deseen alargar su estancia una noche podrán regresar al día siguiente.

Los billetes para todas las rutas del Tren del Canal de Castilla y del Tren del Vino de Valladolid de esta temporada están disponibles para reserva y compra a través de la web y del teléfono 622 675 134.