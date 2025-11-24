Renfe sustituye temporalmente el tren por autobús de Palencia-Venta de Baños en algunos servicios hasta fin de diciembre

PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado una modificación temporal en el servicio de Media Distancia entre Palencia y Venta de Baños por obras de mejora que Adif ejecuta en la infraestructura ferroviaria, lo que obliga a sustituir algunos trenes por autobuses.

Este cambio afecta al primer y último tren del día entre ambas estaciones desde el 24 de noviembre y se mantendrá en varias fechas hasta finales de diciembre. En concreto, el tren MD 18116 que sale de Palencia a las 5.45 y el MD 18006 que parte de Madrid Príncipe Pío a las 20.25 realizarán parte del trayecto hasta Venta de Baños algunos días.

Así, el MD 18116 de las 5.45 hará el trayecto Palencia-Venta de Baños por carretera los días de 25 al 29 de noviembre y los días 2, 11, 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de diciembre; mientras que el MD 18006 realizará por carretera el trayecto entre Venta de Baños y Palencia los días 24 al 28 de noviembre y los días 1,10, 11,12, 15, 18, 19 y 22 de diciembre

Las obras, parte del proyecto de integración del ferrocarril en Palencia, consisten en trabajos de vía y electrificación que se están desarrollando durante la noche, lo que obliga a esta adaptación temporal del servicio en la red convencional.

Renfe recuerda a los viajeros que en los trayectos por carretera no está permitido el transporte de animales de compañía ni de bicicletas.