Repostar en CyL está por encima de la media del país y el diésel es 8 céntimos más caro que la gasolina

Archivo - Imagen de archivo de una persona repostando. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Repostar en Castilla y León cuesta más que la media de España y Ávila se ha convertido en la provincia donde más caro sale llenar el depósito de diésel.

Según un análisis de la plataforma Roams, del que se hace eco Europa Press, y que está elaborado con los precios publicados en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasolina 95 se sitúa de media en 1,86 euros/litro en las nueve provincias y el de gasóleo A en 1,94 euros/litro, frente a los 1,84 y 1,92 euros/litros de media de las 52 provincias españolas.

Ávila es la provincia más cara de la Comunidad en ambos combustibles; Soria, la más barata en diésel, y Salamanca, en gasolina. La diferencia entre diésel y gasolina ya se sitúa en algo más de 8 céntimos de media, lo que supone una diferencia de 4,2 euros al repostar.

Ávila alcanza los 1,983 euros por litro, lo que supone una media por llenar el depósito de 99,2 euros, frente a los 1,903 euros de Soria, que resultan en 95,2 euros por 50 litros, cuatro euros menos.

Con respecto a la media nacional, el gasóleo en Ávila es 6,8 céntimos más caro (un 3,6 por ciento más), unos 3,40 euros adicionales por depósito.

El salto de Ávila se ha producido en apenas dos semanas. El 15 de septiembre la provincia más cara de la península para ambos carburantes era Palencia; desde entonces, el gasóleo ha subido 6,7 céntimos por litro en Ávila, mientras que en Palencia apenas lo ha hecho 1,8 céntimos, el menor incremento de toda la Comunidad para diésel .

En el conjunto de Castilla y León, el diésel se ha encarecido 4,3 céntimos de media, por debajo de los 5,4 céntimos del conjunto de España. "Hace dos semanas, quien quería repostar barato en Castilla y León miraba con recelo a Palencia; hoy es Ávila donde más cuesta llenar el depósito de diésel de toda la península", analiza el experto en energía de Roams, Sergio Soto.

A pesar de la prórroga de la rebaja de combustible, el precio del diésel ha aumentado en cuatro céntimos en la última quincena, lo que ha afectado directamente al precio del diésel, añaden desde la plataforma. En la gasolina 95 E5 la tendencia es la contraria: el precio baja en las nueve provincias, 6,8 céntimos de media.

Salamanca registra la mayor bajada de la comunidad, con casi 10 céntimos menos por litro, un alivio de un cinco por ciento en el precio, lo que la convierte en la provincia castellanoleonesa "más barata" para este carburante. La brecha entre Ávila y Salamanca es de 6,7 céntimos por litro, unos 3,4 euros por depósito.

La trayectoria de las tarifas está condicionada de "manera notable" por las bonificaciones vigentes, tras la entrada en vigor del real decreto que mantiene la reducción en la fiscalidad de los carburantes hasta finales de 2026.

Este contiene la reducción de 20 céntimos que entró en vigor a partir del 1 de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre.

Sin este descuento, llenar un depósito de 50 litros costaría de media 12,10 euros más, lo que supone,en palabras de los responsables de la plataforma, "un gran desahogo" para el bolsillo de los hogares de la Comunidad.

En gasolina todas las provincias castellanoleonesas superarían los 2,07 euros/litro y en diésel los 2,14 euros/litro. "Comparar precios antes de repostar sigue siendo la forma más sencilla de ahorrar en cada depósito, especialmente para los conductores de diésel", concluye Soto.