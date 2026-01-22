Representantes de UGT en Salamanca piden un "pacto de Estado para arreglar la situación del ferrocarril"

Representantes de UGT en el sector ferroviario y en Adif en Salamanca, guardan un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT en el sector ferroviario y en Adif en Salamanca han guardado cinco minutos de silencio a las puertas de la estación de trenes de Vialia en recuerdo de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba).

Antes del este acto, han pedido "un pacto de Estado para arreglar la situación del ferrocarril", como ha indicado el responsable del sector en UGT Salamanca, Teo González.

González ha añadido que la "clase política tiene que poner pie en pared y solucionar esto. Todo el mundo sabe cómo está el ferrocarril y hay que intentar que no vuelva a pasar".

Antes de las peticiones, González ha reconocido que el sector está "en un momento duro", tras los accidentes de Adamuz y Barcelona, y ha mostrado su "dolor por los fallecidos y los familiares" y ha enviado sus "buenos deseos para los que se recuperan actualmente".

En cuanto a las reivindicaciones, Teo González se ha mostrado muy cauto, ya que ha asegurado que primero tienen que saber "qué ha ocurrido, depurar responsabilidades y mejorar las infraestructuras.

Creemos que ahora mismo no es bueno empezar con conjeturas por respeto a nuestros compañeros y a los fallecidos".

Por su lado, la representante de la sección sindical de UGT en Adif, Irene Fernández, ha asegurado estar en un momento "crítico" en el sector, aunque ha pedido una "absoluta solidaridad con los fallecidos y con los familiares" y ha rogado que no se realicen "elucubraciones que no nos llevan a ninguna parte.

Hay una comisión de accidentes que lo está investigando y después ya habrá tiempo de pedir responsabilidades y las vamos a pedir, que nadie lo dude", ha añadido.

"Lo que no vemos bien son las auténticas barbaridades que estamos oyendo. Gente que llevamos 43 años en el ferrocarril estamos callados por respeto, no decimos nuestra opinión, porque hay una Comisión que es la que primero debe investigar", ha finalizado González.