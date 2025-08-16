Reproducciones en los incendios de Cipérez y El Payo (Salamanca) por el viento y altas temperaturas

Unas 2.000 personas de la provincia han pasado la noche evacuadas

SALAMANCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Salamanca enfrenta dos incendios declarados Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno originado en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, ubicada en el municipio de Cipérez, y otro en la localidad de El Payo, con reproducciones este sábado por el viento y las altas temperaturas.

La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca ha informado de que el incendio de Cipérez, en la comarca de Vitigudino, ha obligado a evacuar las localidades de Gejo de los Reyes y Cerezal de Puertas y, actualmente, ya supera los 25 kilómetros de longitud.

Se trata de un perímetro importante que está dando problemas con las reproducciones, nuevos focos, y que seguirá así dadas las previsiones de temperaturas y de rachas de viento que dificultarán el operativo contra este incendio cuyo origen aún es desconocido.

Sobre la zona afectada, la Delegación de la Junta en Salamanca ha precisado que, por el momento, es una mezcla de robledal, matorral y prados, con núcleos de población pequeños y dispersos. Se han visto afectadas casas, fundamentalmente deshabitadas, y alguna nave.

Además, en las tareas de extinción ha habido cuatro heridos, que ya han sido dados de alta, han añadido desde la Delegación del Ejecutivo autonómico en Salamanca.

Los medios técnicos empleados en el operativo de extinción desde su inicio, han sido dos técnicos, doce agentes medioambientales, ocho cuadrillas terrestres 17 autobombas, un bulldozer y cinco cuadrillas helitransportadas, además de un helicóptero.

Por otro lado, el incendio de El Payo no ha tenido llamas activas por la noche, pero en la mañana de este sábado han comenzado a haber reproducciones y se teme que, con el avance del día, la subida de temperaturas y las rachas de viento previstas, pueda haber problemas, dado que el perímetro "no está suficientemente afianzado".

En este incendio se produjeron varios focos en distintos puntos de carretera, por lo que la principal hipótesis es que se trata de un incendio con origen intencionado. La zona en la que se desarrolla es muy peligrosa, con pinar adulto de gran dimensión y zonas con robledal y prados, tal y como ha indicado la Delegación.

Los dos incendios han obligado a evacuar a 2.000 personas de cinco municipios de la provincia de Salamanca.