Rescatada una montañera que se sintió indispuesta en el pico San Millán, en la provincia de Burgos

BURGOS, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha dirigido el rescate de una montañera, de unos 30 años, que se sintió indispuesta en el pico San Millán, en Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, recogidos por Europa Press.

La operación comenzó a las 15.41 horas de este domingo, cuando una llamada recibida en la sala de operaciones del 112 Castilla y León solicitó asistencia para una mujer de unos 30 años que se encontraba indispuesta mientras realizaba una ruta de montaña, con calambres y malestar, en una zona inaccesible para vehículos por tierra, bajo condiciones climatológicas desfavorables, con viento y frío.

El gestor del 112 puso en contacto al llamante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre como atender a la deportista hasta la llegada de la asistencia y también con técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, quienes se encargaron de ubicar la posición en concreto de la montañera, que estaba en la cara norte del pico San Millán. También movilizaron al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, que salió hacia la zona.

Ya en el entorno del pico San Millán y tras localizar el lugar de la emergencia, el helicóptero realizó una maniobra de estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate.

Tras ubicar a la mujer que precisa asistencia, y una vez valorado su estado --presentaba también un principio de hipotermia--, se realizó un porteo hasta el lugar en que se hallaba el helicóptero, que tuvo que desplazarse unos cientos de metros a causa de las malas condiciones atmosféricas.

Se ayudó a la mujer a subir a la aeronave, junto con su acompañante, y desde allí volaron hasta Pradoluengo, donde el personal sanitario de Sacyl le proporcionó asistencia médica.