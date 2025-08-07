Rescatada una mujer de 69 años herida en la Laguna Helada en la Sierra de Urbión (Soria)

Rescatada una mujer de 69 herida en las inmediaciones de la Laguna Helada en la Sierra de Urbión (Soria) - 112 CYL

SORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido este jueves, 7 de agosto, el rescate de una mujer de 69 años, herida en un tobillo tras sufrir una caída en las inmediaciones de la Laguna Helada en la Sierra de Urbión, en Covaleda (Soria).

La sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada a las 12.27 horas en la que se ha solicitado asistencia para la mujer que se ha lesionado un tobillo, posiblemente fracturado, tras sufrir la caída a unos 500 metros al norte de la laguna, en una zona a la que no se puede acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y con el Centro Coordinador de Emergencias.

Así, este último se ha encargado de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León que ha salido hacia Covaleda con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Soria, y a los Bomberos de Soria.

Ya en la Sierra de Urbión, y tras localizar el lugar en que el que se encontraba la herida, los rescatdores han descendido a tierra mediante una maniobra con grúa desde el helicóptero que se ha quedado en vuelo estacionario.

De este modo, se ha prestado una primera asistencia a la mujer herida y se ha inmovilizado la extremidad herida con una férula de vacío antes de izar a la mujer al helicóptero con un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta el campo de fútbol de Covaleda, donde a la herida la ha recogido una ambulancia de Emergencias Sanitarias para su traslado al centro de salud de la localidad.